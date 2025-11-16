باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تازهترین آمارهای منتشر شده از سوی شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب، عملکرد بازار بیمه در هفت ماهه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده رشد قابل قبولی در بیشتر شاخصهای کلیدی این صنعت است.
بر اساس این گزارش، مجموع حق بیمه تولیدی در این مدت به رقم ۳۹۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۵۶.۱ درصدی را تجربه کرده است. این رشد از توسعه و گسترش فعالیتهای بیمهای و استقبال بیشتر مردم و شرکتها از خدمات بیمهای حکایت دارد.
تعداد بیمهنامههای صادره در بازار بیمه طی هفت ماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۴.۹ میلیون فقره رسید که نسبت به سال قبل ۲.۴ درصد افزایش داشته است. این عدد نشان میدهد که علاوه بر افزایش میزان حق بیمه، تعداد قراردادهای بیمهای نیز افزایش یافته است هرچند این رشد کمتر از رشد حق بیمه بوده است که میتواند ناشی از افزایش پوششها یا تغییر در ترکیب محصولات بیمهای باشد.
بنا بر این گزارش، خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در این مدت به بیش از ۲۱۳.۶ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش ۷۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
همچنین تعداد خسارتهای پرداختی نیز با ۲۴.۹ درصد رشد به ۵۹.۹ میلیون مورد افزایش یافته است. این رشد چشمگیر خسارتها و پرداختها میتواند به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی و نیز تحمیل هزینههای بیشتر به شرکتهای بیمه مرتبط باشد.
یکی از شاخصهای مهم عملکردی، نسبت خسارت است که از تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی به دست میآید. این شاخص در هفتماهه سال ۱۴۰۴ به ۵۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته شش واحد درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش میتواند ناشی از افزایش خسارتها یا تأخیر در وصول حق بیمههای صادر شده باشد. با این حال، توضیح داده شده که به دلیل گذشت تنها هفت ماه از سال، دریافت کامل حق بیمههای صادر شده هنوز تکمیل نشده است و تحلیل نهایی این شاخص باید تا پایان سال صورت گیرد.
بر اساس آمار، بخش غیردولتی سهم بزرگی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده است به طوری که ۸۱.۳ درصد از حق بیمه تولیدی و ۷۸.۹ درصد از خسارت پرداختی را این بخش به خود اختصاص داده است. این موضوع نشاندهنده نقش پررنگ شرکتهای خصوصی در توسعه بازار بیمه کشور است.
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه و ۴۲.۱ درصد از خسارت پرداختی، بزرگترین سهم را در بازار بیمه دارد و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. این افزایش سهم بیمه درمان نسبت به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد (با ۲۲.۱ درصد از حق بیمه و ۲۴.۱ درصد خسارت) ناشی از اجرای آییننامههای جدید و قراردادهای بزرگ بیمه درمان گروهی با سازمانها و شرکتهای بزرگ است.
این گزارش در پایان میافزاید: رشته بیمه زندگی نیز با سهم ۱۴.۷ درصد از حق بیمه و ۱۶.۷ درصد از خسارت، در رتبه بعدی قرار دارد که با آمار مشابه ماه گذشته تناسب کامل دارد. بیمه بدنه اتومبیل نیز سهمی معادل ۴.۴ درصد از حق بیمه و ۷.۲ درصد از خسارت را در بازار به خود اختصاص داده که نسبت به مشابه خود در ماه گذشته، وضعیت مساعدتری را نشان میدهد.
افزایش سهم بیمه درمان عمدتاً به دلیل اجرای آییننامههای شماره ۹۴.۱ و ۹۴.۲ است که منتهی به تشکیل کمیته نرخگذاری و بررسی قراردادهای درمان گروهی بزرگ شده است.
منبع: بیمه مرکزی