گزارش آمار عملکرد هفت‌ماهه بازار بیمه که مطابق با ارقام خوداظهاری توسط شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب بارگذاری شده، منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس تازه‌ترین آمار‌های منتشر شده از سوی شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، عملکرد بازار بیمه در هفت ماهه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد قابل قبولی در بیشتر شاخص‌های کلیدی این صنعت است.

بر اساس این گزارش، مجموع حق بیمه تولیدی در این مدت به رقم ۳۹۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۵۶.۱ درصدی را تجربه کرده است. این رشد از توسعه و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای و استقبال بیشتر مردم و شرکت‌ها از خدمات بیمه‌ای حکایت دارد.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه طی هفت ماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۴.۹ میلیون فقره رسید که نسبت به سال قبل ۲.۴ درصد افزایش داشته است. این عدد نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش میزان حق بیمه، تعداد قرارداد‌های بیمه‌ای نیز افزایش یافته است هرچند این رشد کمتر از رشد حق بیمه بوده است که می‌تواند ناشی از افزایش پوشش‌ها یا تغییر در ترکیب محصولات بیمه‌ای باشد.

بنا بر این گزارش، خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه در این مدت به بیش از ۲۱۳.۶ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش ۷۵.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

همچنین تعداد خسارت‌های پرداختی نیز با ۲۴.۹ درصد رشد به ۵۹.۹ میلیون مورد افزایش یافته است. این رشد چشمگیر خسارت‌ها و پرداخت‌ها می‌تواند به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی و نیز تحمیل هزینه‌های بیشتر به شرکت‌های بیمه مرتبط باشد.

یکی از شاخص‌های مهم عملکردی، نسبت خسارت است که از تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی به دست می‌آید. این شاخص در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به ۵۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته شش واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش خسارت‌ها یا تأخیر در وصول حق بیمه‌های صادر شده باشد. با این حال، توضیح داده شده که به دلیل گذشت تنها هفت ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه‌های صادر شده هنوز تکمیل نشده است و تحلیل نهایی این شاخص باید تا پایان سال صورت گیرد.

بر اساس آمار، بخش غیردولتی سهم بزرگی از بازار بیمه را به خود اختصاص داده است به طوری که ۸۱.۳ درصد از حق بیمه تولیدی و ۷۸.۹ درصد از خسارت پرداختی را این بخش به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ شرکت‌های خصوصی در توسعه بازار بیمه کشور است.

رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه و ۴۲.۱ درصد از خسارت پرداختی، بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد و جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. این افزایش سهم بیمه درمان نسبت به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد (با ۲۲.۱ درصد از حق بیمه و ۲۴.۱ درصد خسارت) ناشی از اجرای آیین‌نامه‌های جدید و قرارداد‌های بزرگ بیمه درمان گروهی با سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

این گزارش در پایان می‌افزاید: رشته بیمه زندگی نیز با سهم ۱۴.۷ درصد از حق بیمه و ۱۶.۷ درصد از خسارت، در رتبه بعدی قرار دارد که با آمار مشابه ماه گذشته تناسب کامل دارد. بیمه بدنه اتومبیل نیز سهمی معادل ۴.۴ درصد از حق بیمه و ۷.۲ درصد از خسارت را در بازار به خود اختصاص داده که نسبت به مشابه خود در ماه گذشته، وضعیت مساعدتری را نشان می‌دهد.

افزایش سهم بیمه درمان عمدتاً به دلیل اجرای آیین‌نامه‌های شماره ۹۴.۱ و ۹۴.۲ است که منتهی به تشکیل کمیته نرخ‌گذاری و بررسی قرارداد‌های درمان گروهی بزرگ شده است.

منبع: بیمه مرکزی

برچسب ها: شرکت بیمه ، بیمه مرکزی
خبرهای مرتبط
صنعت بیمه تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان بندر شهید رجایی پرداخت کرده است
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
آخرین اخبار
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ بارش‌های نرمال زمستانی در راه است
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم