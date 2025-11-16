رئیس‌جمهور خطاب به وزیر صمت دستور داد که در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کند اگر تا یکسال آینده موتور خودرو‌ها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای جلسه امروز هیئت دولت، رئیس‌جمهور تصریح کرد: از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود؛ ازاین‌رو ایشان برای ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزیده شدند تا ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها، امور و برنامه‌ها در مسیر صحیح هدایت شود.

در بخش دیگری از جلسه امروز، موضوع لزوم تمرکززدایی از منابع تسهیلات شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکت‌ها و کارخانجات، حساب‌ها و سپرده‌گذاری‌های خود را در بانک‌های استان محل استقرارشان متمرکز کنند.

همچنین، اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه محاسبه کسور بازنشستگی کارکنان دولت به تصویب هیئت دولت رسید.

در ادامه، اعضای دولت با افزایش سقف تسهیلات بانکی برای گازکشی منازل دارای علمک نصب‌شده از ۱۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال موافقت کردند.

بخش دیگری از جلسه به استماع گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صنعت خودرو با رویکرد نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده اختصاص یافت.

رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودرو‌های جایگزین، خطاب به وزیر صمت دستور داد: در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودرو‌ها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد؛ اولویت ما تولید خودرو‌های ایمن و برقی است.

همچنین در بخش دیگری از جلسه امروز هیئت دولت، دکتر پزشکیان بر لزوم اجرای تمهیدات عملی در ادارات و سازمان‌ها برای حرکت در مسیر کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه تأکید کرد و از همه وزرا خواست تمام اقدامات و برنامه‌های مربوط به نصب پنل‌های خورشیدی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه را با فوریت تدوین و به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: خودروسازان داخلی ، خودروی کم مصرف ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف‌آبادی
از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفت:
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
پزشکیان در شورای راهبردی وزارت دفاع:
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
خرازی: از مذاکره فراری نیستیم/از غنی‌سازی دست بر نمی‌داریم
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آخرین اخبار
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف‌آبادی
خرازی: از مذاکره فراری نیستیم/از غنی‌سازی دست بر نمی‌داریم
تاکید وزیر کشور بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
غریب‌آبادی: افزایش ظرفیت هسته‌ای آمریکا فاجعه‌بار است
عارف: ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای کشور‌های محصور در خشکی است
نگاهداری: هزینه تاخیر تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، ۳۸۰همت افزایش یافت
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
مهاجرانی: هرگونه خطای دشمن، با پاسخ شدیدتر مواجه می‌شود
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی