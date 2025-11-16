عضو تیم ملی ووشو ایران با پیروزی برابر حریف مصری در مبارزه فینال، مدال طلای این رشته در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی را برگردن آویخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ووشو ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی، شامگاه امروز یکشنبه سهیلا منصوریان در مبارزه فینال برابر حریفی از مصر به پیروزی رسید و با دیسکالیفه کردن ووشو کار مصری به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.

همچنین سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت که با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت. شفیعی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.

برچسب ها: ووشو بانوان ، بازی‌های کشورهای اسلامی
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد