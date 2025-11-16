باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای ووشو ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، شامگاه امروز یکشنبه سهیلا منصوریان در مبارزه فینال برابر حریفی از مصر به پیروزی رسید و با دیسکالیفه کردن ووشو کار مصری به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.
همچنین سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت که با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازیها دست یافت. شفیعی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقیبی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.