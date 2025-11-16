ملی پوش ووشو ایران با پیروزی در مبارزه فینال به مدال طلای این رشته در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های ووشو بازی‌های کشور‌های اسلامی که به میزبانی ریاض در جریان است شامگاه امروز یکشنبه عرفان محرمی برابر حریفی از قرقیزستان به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت.

همچنین در ادامه رقابت‌های ووشو ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی شامگاه امروز یکشنبه امیرحسین همتی به مصاف حریفی از مصر رفت و با پیروزی برابر وی به مدال طلا دست یافت.

امیرحسین همتی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو کشورمان در این بازی به مصاف یوسف حمودا از مصر رفت که با نتیجه ۲ بر صفر این ووشوکار را شکست داد و به مدال طلای بازی‌ها دست یافت. همتی برای کسب مدال طلا، پیش از این رقبایی از ترکیه، سودان و قرقیزستان را شکست داده بود.

همچنین فربد طالشی، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم ووشو ایران پس از شکست رقبای خود از قزاقستان، آذربایجان و تونس راهی فینال شد اما در فینال برابر حریف مصری ناک اوت شد و به مدال نقره رسید.

برچسب ها: رقابت های ووشو ، بازی‌های کشورهای اسلامی
