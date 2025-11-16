باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی نبیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، امروز یکشنبه ۲۵ آبان به همراه خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن در استان یزد بازدید کرد؛ پروژههایی که بخشی از آنها در مراحل پایانی بوده و تا پایان سال به متقاضیان تحویل میشود.
بر اساس این گزارش، پروژه ۷۲ واحدی خلف باغ با کارگزاری سازمان همیاری شهرداریها در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین (پارکینگ) در حال اجراست و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این پروژه طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان امسال به متقاضیان نهضت ملی مسکن تحویل خواهد شد.
همچنین پروژه بزرگ ۱۲۱۶ واحدی محمدخانی که با کارگزاری سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد در قالب سه فاز و چهار طبقه مسکونی در حال ساخت است، یکی از مهمترین پروژههای در دست اجرا به شمار میرود.
زیرساختهای آب، برق و گاز این مجموعه توسط دستگاههای خدماترسان تکمیل شده و اجرای شبکه فاضلاب نیز در حال انجام است.
تا کنون ۲۸۸ واحد از این پروژه افتتاح شده و طبق برنامه ۱۹۶ واحد دیگر نیز تا پایان آذرماه امسال افتتاح خواهد شد.
پیشرفت فاز اول شامل ۴۳۲ واحد با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی، فاز ۲ شامل ۳۵۲ واحد با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی و فاز ۳ شامل ۴۳۲ واحد با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بررسی روند اجرا، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژهها و تحویل بهموقع واحدها تأکید کرد.