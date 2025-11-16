معاون وزیر راه و شهرسازی از تحویل بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن در یزد تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی نبیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، امروز یکشنبه ۲۵ آبان به همراه خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان یزد بازدید کرد؛ پروژه‌هایی که بخشی از آن‌ها در مراحل پایانی بوده و تا پایان سال به متقاضیان تحویل می‌شود.

بر اساس این گزارش، پروژه ۷۲ واحدی خلف باغ با کارگزاری سازمان همیاری شهرداری‌ها در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین (پارکینگ) در حال اجراست و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

این پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان امسال به متقاضیان نهضت ملی مسکن تحویل خواهد شد.

همچنین پروژه بزرگ ۱۲۱۶ واحدی محمدخانی که با کارگزاری سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد در قالب سه فاز و چهار طبقه مسکونی در حال ساخت است، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجرا به شمار می‌رود.

زیرساخت‌های آب، برق و گاز این مجموعه توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان تکمیل شده و اجرای شبکه فاضلاب نیز در حال انجام است.

تا کنون ۲۸۸ واحد از این پروژه افتتاح شده و طبق برنامه ۱۹۶ واحد دیگر نیز تا پایان آذرماه امسال افتتاح خواهد شد.

پیشرفت فاز اول شامل ۴۳۲ واحد با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی، فاز ۲ شامل ۳۵۲ واحد با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی و فاز ۳ شامل ۴۳۲ واحد با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بررسی روند اجرا، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌ها و تحویل به‌موقع واحدها تأکید کرد.

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
خبرهای مرتبط
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
آخرین اخبار
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ بارش‌های نرمال زمستانی در راه است
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم