باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندوی بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، علی اصغر علی مرادیان نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم ایران در دیدار فینال برابر محسن رضایی از افغانستان با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد

علی مرادیان پیش از این در دور نخست کاسیمیر بتل از چاد را ۲ بر صفر برد، سپس برابر عیسی دیاکیته از ساحل عاج با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. علی مرادیان در این مرحله نیز محمد سیلیم از مصر را با نتیجه دو بر صفر برد و راهی فینال شد.

پیش از این روژان گودرزی دیگر نماینده ایران در روز دوم این مسابقات در وزن ۵۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.