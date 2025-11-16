معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:شرایط کنونی کشور ایران مسائلی، چون تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به شدت بر وضعیت آب و هوایی و نبود ابر در آسمان تأثیرگذار هستند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ۲۰:۳۰  اظهار داشت: در مورد ابر دزدی، نظرات و ادعاهای مختلفی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که اطلاعات موجود در این زمینه به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته‌اند. 

وی ادامه داد: سیستم‌های جوی به دلیل داشتن انرژی‌های بسیار زیاد، به شکل طبیعی عمل می‌کنند. این سیستم‌ها تحت تأثیر عواملی مانند دما، رطوبت و جریان‌های جوی قرار دارند، و کنترل آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از ادعاها در این زمینه بیشتر به شبه علم شباهت دارند تا علم واقعی.

او بیان کرد:فرایند بارور سازی ابرها به معنای تزریق ذرات خاصی به داخل ابرها است. این کار می‌تواند از طریق زمین یا با استفاده از هواپیما انجام شود. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد: اگر ذرات به مقدار بیش از حد لازم تزریق شوند، ممکن است اثر معکوس ایجاد کنند و حتی باعث از بین رفتن ابر شوند.

وی افزود:بسیاری از این روش‌ها نمی‌توانند به‌طور کامل بر روی ابرها کنترل داشته باشند و به همین دلیل، ادعای اینکه ابرها به‌طور کامل تحت کنترل قرار دارند، نادرست به نظر می‌رسد.

او بیان کرد:مشکلاتی مانند خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، ناشی از عوامل طبیعی و انسانی متعددی هستند. این مشکلات نمی‌توانند به سادگی به فعالیت‌های ابر دزدی نسبت داده شوند. عواملی مانند تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش نقش مهمی در ایجاد خشکسالی دارند.

وی افزود:در شرایط کنونی کشور ما، مسائلی چون تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به شدت بر وضعیت آب و هوایی تأثیرگذار هستند. این مسائل نیاز به بررسی دقیق و مدیریت هوشمند دارند. 

او گفت:یکی از علل اصلی مشکلات آب و هوایی، تغییرات اقلیمی است. در سطح جهانی، این تغییرات منجر به تغییر در الگوهای بارش شده است. به‌ویژه در منطقه ما، نوع بارش‌ها تغییر کرده و به سمت بارش‌های سیلابی و کوتاه‌مدت رفته است. این به این معناست که بارش‌های طولانی و ملایم که به تدریج آب را در خاک نفوذ می‌دهند، جای خود را به بارش‌های شدید و ناگهانی داده‌اند که بیشتر باعث سیلاب و هدررفت آب می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، مهم‌تر از هر چیز، مدیریت بهینه آب‌های موجود است. حتی اگر باران هم بیفتد، اگر کشاورزی ما به شیوه‌های سنتی و ناکارآمد ادامه یابد، وضعیت چندان بهبود نخواهد یافت.

او بیان کرد:برای مثال: باید به طور جدی به کنترل و محدود کردن برداشت از چاه‌های غیرمجاز پرداخته شود، نیاز است که کشاورزی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین برود تا بهره‌وری آب افزایش یابد،باید بر برداشت‌های غیرمجاز و تأثیرات آن‌ها بر منابع آب نظارت شود.

او گفت: به‌عبارت دیگر، ما باید به جای صرفاً انتظار بارش باران، به مدیریت منابع آبی و کشاورزی خود توجه بیشتری داشته باشیم. این تغییر رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت کشاورزی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ منابع آبی کشور نیز کمک کند.

وی ادامه داد:در نهایت، مشکلات آبی و تغییرات اقلیمی نیازمند یک رویکرد جامع و هوشمندانه هستند. با اجرای اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آبی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توانیم به بهبود وضعیت کشاورزی و کاهش عواقب منفی تغییرات اقلیمی کمک کنیم. این تغییرات نه تنها به نفع محیط‌زیست خواهند بود، بلکه امنیت غذایی و معیشت مردم را نیز تضمین می‌کنند.

تاجبخش اظهار کرد:متأسفانه ما در واقع طی ۴۰ سال گذشته بدترین مهر و آب و هوایی را سپری کرده‌ایم. طبق آمار، بارش در کشور بیش از ۸۵ درصد زیر نرمال است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: تا امروز، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در آخر آبان‌ماه از روی نیمه غربی کشور عبور خواهیم داشت و بارش‌های پراکنده‌ای را خواهیم داشت. اما اینکه فکر کنیم این وضعیت جبران‌پذیری است که بتوانیم مدیریت کنیم، خیر، اتفاق نخواهد افتاد. از نیمه آذرماه شرایط کم‌بارشی کم می‌شود، نه اینکه بارش‌های قابل توجهی داشته باشیم.

وی افزود: الگوها نشان می‌دهند که برای زمستان و حالا تا حدی هم بهار، بارش‌های ما نرمال خواهد بود. اما جبران این وضعیت قطعاً ممکن نیست، زیرا اولاً ما بارش پاییز را از دست داده‌ایم و چهار یا پنج سال گذشته هم به‌طور مداوم خشکسالی بوده است.

او بیان کرد: بخش زیادی از منابع تامین آب ما در تهران و بسیاری از استان‌ها از منابع زیرزمینی است و در حال حاضر هم همینطور است. بنابراین فشار زیادی به منابع زیرزمینی وارد می‌کنیم. یکی از مهمترین پیامدهای این فشار، فرونشست است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی دو روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ابر ها رو میدزدند ، هوشیار باشید، یا آن ها رو آنسوی مرزها هدایت میکنند
۰
۰
پاسخ دادن
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
آخرین اخبار
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ بارش‌های نرمال زمستانی در راه است
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم