معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:شرایط کنونی کشور ایران مسائلی، چون تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به شدت بر وضعیت آب و هوایی و نبود ابر در آسمان تأثیرگذار هستند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ۲۰:۳۰  اظهار داشت: در مورد ابر دزدی، نظرات و ادعاهای مختلفی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که اطلاعات موجود در این زمینه به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته‌اند. 

وی ادامه داد: سیستم‌های جوی به دلیل داشتن انرژی‌های بسیار زیاد، به شکل طبیعی عمل می‌کنند. این سیستم‌ها تحت تأثیر عواملی مانند دما، رطوبت و جریان‌های جوی قرار دارند، و کنترل آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از ادعاها در این زمینه بیشتر به شبه علم شباهت دارند تا علم واقعی.

او بیان کرد:فرایند بارور سازی ابرها به معنای تزریق ذرات خاصی به داخل ابرها است. این کار می‌تواند از طریق زمین یا با استفاده از هواپیما انجام شود. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد: اگر ذرات به مقدار بیش از حد لازم تزریق شوند، ممکن است اثر معکوس ایجاد کنند و حتی باعث از بین رفتن ابر شوند.

وی افزود:بسیاری از این روش‌ها نمی‌توانند به‌طور کامل بر روی ابرها کنترل داشته باشند و به همین دلیل، ادعای اینکه ابرها به‌طور کامل تحت کنترل قرار دارند، نادرست به نظر می‌رسد.

او بیان کرد:مشکلاتی مانند خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، ناشی از عوامل طبیعی و انسانی متعددی هستند. این مشکلات نمی‌توانند به سادگی به فعالیت‌های ابر دزدی نسبت داده شوند. عواملی مانند تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش نقش مهمی در ایجاد خشکسالی دارند.

وی افزود:در شرایط کنونی کشور ما، مسائلی چون تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به شدت بر وضعیت آب و هوایی تأثیرگذار هستند. این مسائل نیاز به بررسی دقیق و مدیریت هوشمند دارند. 

او گفت:یکی از علل اصلی مشکلات آب و هوایی، تغییرات اقلیمی است. در سطح جهانی، این تغییرات منجر به تغییر در الگوهای بارش شده است. به‌ویژه در منطقه ما، نوع بارش‌ها تغییر کرده و به سمت بارش‌های سیلابی و کوتاه‌مدت رفته است. این به این معناست که بارش‌های طولانی و ملایم که به تدریج آب را در خاک نفوذ می‌دهند، جای خود را به بارش‌های شدید و ناگهانی داده‌اند که بیشتر باعث سیلاب و هدررفت آب می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، مهم‌تر از هر چیز، مدیریت بهینه آب‌های موجود است. حتی اگر باران هم بیفتد، اگر کشاورزی ما به شیوه‌های سنتی و ناکارآمد ادامه یابد، وضعیت چندان بهبود نخواهد یافت.

او بیان کرد:برای مثال: باید به طور جدی به کنترل و محدود کردن برداشت از چاه‌های غیرمجاز پرداخته شود، نیاز است که کشاورزی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین برود تا بهره‌وری آب افزایش یابد،باید بر برداشت‌های غیرمجاز و تأثیرات آن‌ها بر منابع آب نظارت شود.

او گفت: به‌عبارت دیگر، ما باید به جای صرفاً انتظار بارش باران، به مدیریت منابع آبی و کشاورزی خود توجه بیشتری داشته باشیم. این تغییر رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت کشاورزی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ منابع آبی کشور نیز کمک کند.

وی ادامه داد:در نهایت، مشکلات آبی و تغییرات اقلیمی نیازمند یک رویکرد جامع و هوشمندانه هستند. با اجرای اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آبی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توانیم به بهبود وضعیت کشاورزی و کاهش عواقب منفی تغییرات اقلیمی کمک کنیم. این تغییرات نه تنها به نفع محیط‌زیست خواهند بود، بلکه امنیت غذایی و معیشت مردم را نیز تضمین می‌کنند.

تاجبخش اظهار کرد:متأسفانه ما در واقع طی ۴۰ سال گذشته بدترین مهر و آب و هوایی را سپری کرده‌ایم. طبق آمار، بارش در کشور بیش از ۸۵ درصد زیر نرمال است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: تا امروز، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در آخر آبان‌ماه از روی نیمه غربی کشور عبور خواهیم داشت و بارش‌های پراکنده‌ای را خواهیم داشت. اما اینکه فکر کنیم این وضعیت جبران‌پذیری است که بتوانیم مدیریت کنیم، خیر، اتفاق نخواهد افتاد. از نیمه آذرماه شرایط کم‌بارشی کم می‌شود، نه اینکه بارش‌های قابل توجهی داشته باشیم.

وی افزود: الگوها نشان می‌دهند که برای زمستان و حالا تا حدی هم بهار، بارش‌های ما نرمال خواهد بود. اما جبران این وضعیت قطعاً ممکن نیست، زیرا اولاً ما بارش پاییز را از دست داده‌ایم و چهار یا پنج سال گذشته هم به‌طور مداوم خشکسالی بوده است.

او بیان کرد: بخش زیادی از منابع تامین آب ما در تهران و بسیاری از استان‌ها از منابع زیرزمینی است و در حال حاضر هم همینطور است. بنابراین فشار زیادی به منابع زیرزمینی وارد می‌کنیم. یکی از مهمترین پیامدهای این فشار، فرونشست است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ادامه بارش‌ها در غرب کشور تا اواسط هفته
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی دو روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
یه آبراه از دریای خزر بزنید و البرز رو رد بدید و یکی هم از خلیج فارس و زاگرس رو رد بدید خودشون میرسن بهم و دریای کویر مرکزی ایران احیا میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
کانالهای زیر زمینی
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۹:۰۱ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
ابرها در منطقه سد بارور و خالی شوند تا از ایران خارج نشدهه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
با سلام دیشب گفتگو را نگاه کردم ناامید کننده بود .اما به اذن خداوند سه شنبه و چهار شنبه آذر ماه باران خوبی داریم خارج از پیش بینی هواشناسی انشاالله.انشاالله.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۸:۰۸ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدالله گناهان هم هیچ تاثیری ندارد!!!!!!!!!!!!!!
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
همه اش کار خودشونه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
علتش پزشکیان و دارودسته اش
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
علتش پزشکیان و مردمی هستن که به این رای دادن
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
ممنون که علت رو پیدا کردید.ولی ما از بد و بدتر گشتیم به بد رای دادیم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
بارور کردن ابرای ما تو گرجستان و ترکیه توسط آمریکا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
علتش اینه که آمریکا ابرایی که میان طرف ما بارور میکنن و همه برف و بارونشون رو میکشن
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۶ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
من صحبیت های این خانم را گوش گرفتم همش دروغ میگه. دولت اصلاحات یعنی دروغ
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۱ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
همی حدفهای شمادرسته ولی این بیحجابی و بی عفتی خانمها وبیغیرتی مردان در خشگ سالی بسیار اثر داره
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۹ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
ظلم به حیوانات
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۳۹ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
امروز اینجا حوالی تبریز از کله صبح تا شب آسمون پر از ابر تیره بود . ابرها واسه خودشون اون بالا نشسته بودن و بای بای می کردن و یه دلتون بسوزه خاصی تو نگاهشون بود. ولی فقط چند قطره بارید. الهی شکر هر چی خودش بخواد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۰:۳۱ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
برفها چشم وهوش دارند مرز کشور ایران را میشناسند فقط تا لب مرز بارش هست ولی داخل هیچ. این چیزی هست که خودم دیدم
۴
۶
پاسخ دادن
۱۲
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
آخرین اخبار
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن
صدور بیمه بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممنوع است
اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شد+فیلم
شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی دغدغه و معضل بخش کشاورزی
تقویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
بازنگری سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۳۶.۸ میلیارد دلار ارز واردات طی امسال تامین شد
تامین ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن محرومان کمتر از یک سال+ فیلم
۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
زیر و بم معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید/ تحویل فیزیکی کالا‌ها در بازار گواهی چگونه است؟
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 