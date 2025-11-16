معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:شرایط کنونی کشور ایران مسائلی، چون تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به شدت بر وضعیت آب و هوایی و نبود ابر در آسمان تأثیرگذار هستند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ۲۰:۳۰ اظهار داشت: در مورد ابر دزدی، نظرات و ادعاهای مختلفی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که اطلاعات موجود در این زمینه به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: سیستم‌های جوی به دلیل داشتن انرژی‌های بسیار زیاد، به شکل طبیعی عمل می‌کنند. این سیستم‌ها تحت تأثیر عواملی مانند دما، رطوبت و جریان‌های جوی قرار دارند، و کنترل آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از ادعاها در این زمینه بیشتر به شبه علم شباهت دارند تا علم واقعی.

او بیان کرد:فرایند بارور سازی ابرها به معنای تزریق ذرات خاصی به داخل ابرها است. این کار می‌تواند از طریق زمین یا با استفاده از هواپیما انجام شود. در اینجا چند نکته مهم وجود دارد: اگر ذرات به مقدار بیش از حد لازم تزریق شوند، ممکن است اثر معکوس ایجاد کنند و حتی باعث از بین رفتن ابر شوند.

وی افزود:بسیاری از این روش‌ها نمی‌توانند به‌طور کامل بر روی ابرها کنترل داشته باشند و به همین دلیل، ادعای اینکه ابرها به‌طور کامل تحت کنترل قرار دارند، نادرست به نظر می‌رسد.

او بیان کرد:مشکلاتی مانند خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، ناشی از عوامل طبیعی و انسانی متعددی هستند. این مشکلات نمی‌توانند به سادگی به فعالیت‌های ابر دزدی نسبت داده شوند. عواملی مانند تغییرات اقلیمی، افزایش دما و تغییر در الگوهای بارش نقش مهمی در ایجاد خشکسالی دارند.

وی افزود:در شرایط کنونی کشور ما، مسائلی چون تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع آبی به شدت بر وضعیت آب و هوایی تأثیرگذار هستند. این مسائل نیاز به بررسی دقیق و مدیریت هوشمند دارند.

او گفت:یکی از علل اصلی مشکلات آب و هوایی، تغییرات اقلیمی است. در سطح جهانی، این تغییرات منجر به تغییر در الگوهای بارش شده است. به‌ویژه در منطقه ما، نوع بارش‌ها تغییر کرده و به سمت بارش‌های سیلابی و کوتاه‌مدت رفته است. این به این معناست که بارش‌های طولانی و ملایم که به تدریج آب را در خاک نفوذ می‌دهند، جای خود را به بارش‌های شدید و ناگهانی داده‌اند که بیشتر باعث سیلاب و هدررفت آب می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، مهم‌تر از هر چیز، مدیریت بهینه آب‌های موجود است. حتی اگر باران هم بیفتد، اگر کشاورزی ما به شیوه‌های سنتی و ناکارآمد ادامه یابد، وضعیت چندان بهبود نخواهد یافت.

او بیان کرد:برای مثال: باید به طور جدی به کنترل و محدود کردن برداشت از چاه‌های غیرمجاز پرداخته شود، نیاز است که کشاورزی به سمت استفاده از فناوری‌های نوین برود تا بهره‌وری آب افزایش یابد،باید بر برداشت‌های غیرمجاز و تأثیرات آن‌ها بر منابع آب نظارت شود.

او گفت: به‌عبارت دیگر، ما باید به جای صرفاً انتظار بارش باران، به مدیریت منابع آبی و کشاورزی خود توجه بیشتری داشته باشیم. این تغییر رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت کشاورزی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ منابع آبی کشور نیز کمک کند.

وی ادامه داد:در نهایت، مشکلات آبی و تغییرات اقلیمی نیازمند یک رویکرد جامع و هوشمندانه هستند. با اجرای اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آبی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توانیم به بهبود وضعیت کشاورزی و کاهش عواقب منفی تغییرات اقلیمی کمک کنیم. این تغییرات نه تنها به نفع محیط‌زیست خواهند بود، بلکه امنیت غذایی و معیشت مردم را نیز تضمین می‌کنند.

تاجبخش اظهار کرد:متأسفانه ما در واقع طی ۴۰ سال گذشته بدترین مهر و آب و هوایی را سپری کرده‌ایم. طبق آمار، بارش در کشور بیش از ۸۵ درصد زیر نرمال است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: تا امروز، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در آخر آبان‌ماه از روی نیمه غربی کشور عبور خواهیم داشت و بارش‌های پراکنده‌ای را خواهیم داشت. اما اینکه فکر کنیم این وضعیت جبران‌پذیری است که بتوانیم مدیریت کنیم، خیر، اتفاق نخواهد افتاد. از نیمه آذرماه شرایط کم‌بارشی کم می‌شود، نه اینکه بارش‌های قابل توجهی داشته باشیم.

وی افزود: الگوها نشان می‌دهند که برای زمستان و حالا تا حدی هم بهار، بارش‌های ما نرمال خواهد بود. اما جبران این وضعیت قطعاً ممکن نیست، زیرا اولاً ما بارش پاییز را از دست داده‌ایم و چهار یا پنج سال گذشته هم به‌طور مداوم خشکسالی بوده است.

او بیان کرد: بخش زیادی از منابع تامین آب ما در تهران و بسیاری از استان‌ها از منابع زیرزمینی است و در حال حاضر هم همینطور است. بنابراین فشار زیادی به منابع زیرزمینی وارد می‌کنیم. یکی از مهمترین پیامدهای این فشار، فرونشست است.