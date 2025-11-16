نماینده تکواندو ایران مبارزه نهایی را به نماینده عنوان دار ازبکستان واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت تا پرونده تکواندو ایران در پایان روز دوم با ۷ مدال بسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز دوم از رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی با مدال نقره یلدا ولی نژاد در ریاض پایان یافت. وی برای کسب مدال طلای وزن ۷۰- کیلوگرم در دیدار نهایی به مصاف «صابیرجانووا» از ازبکستان رفت و دو بر یک این مباررزه را واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

راند اول این مسابقه را نماینده ازبکستان ۹ بر ۴ به سود خود خاتمه داد. ولی نژاد در راند دوم در یک مبارزه نزدیک ۸ بر ۷ پیروز از میدان خارج شد. در راند سوم دوم تکواندوکار یک مبارزه نزدیک و تماشایی را به تصویر کشیدند که پایان «صابیرجانووا» از تجربه خود به خوبی استفاده کرد و با پیروزی ۸ بر ۷ به برتری دست یافت تا نماینده کشورمان علی رغم شایستگی به نشان نقره بسنده کند. وی بعد از یک دور استراحت، «جنچر» از ترکیه و «آنیانچو» از نیجریه را شکست داده و راهی دیدار نهایی شد.

در پایان روز دوم از رقابت‌های تکواندو جمع مدال‌های خود را به عدد هفت رساند. برای تیم کشورمان ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان یک مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه برنز کسب کردند.

برچسب ها: بازی‌های کشورهای اسلامی ، تکواندو بانوان
