بارش شدید عصر امروز یکشنبه در شهرک هزارانی از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام که حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامید، موجب وقوع خسارت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ بارش شدید عصر امروز یکشنبه در شهرک هزارانی از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام که حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامید، موجب وقوع خسارت به منازل و وسایل بیش از ۴۰ خانواده ساکن این منطقه شد.
این بارندگی که میزان آن به ۵۲ میلیمتر رسیده است، سبب ورود آب به منازل مسکونی، تخریب بخشی از راههای فرعی و آسیب به زیرساختهای شهری شد.
بیش از ۴۰ خانه دچار آبگرفتگی شدند و خسارتهایی به لوازم خانگی و زیرساختهای محلی وارد شد.
تیمهای امدادی و بخشداری مرکزی آبدانان برای ارزیابی دقیق ابعاد خسارت و کمکرسانی به آسیبدیدگان در محل حاضر شدهاند.
نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان آبدانان با حضور در شهرک هزارانی، عملیات تخلیه آب و پاکسازی منازل آسیبدیده از سیلاب را آغاز کرده و با استفاده از موتورپمپ در حال خارج کردن آب از منازل و معابر هستند.
بر اساس اعلام بخشداری مرکزی آبدانان، ارزیابی دقیق میزان خسارت و نیازهای فوری ساکنان در دستور کار ستاد مدیریت بحران شهرستان قرار گرفته است.
منبع ایرنا