بارش شدید عصر امروز یکشنبه در شهرک هزارانی از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام که حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامید، موجب وقوع خسارت شد.

بارش شدید عصر امروز یکشنبه در شهرک هزارانی از توابع شهرستان آبدانان استان ایلام که حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامید، موجب وقوع خسارت به منازل و وسایل بیش از ۴۰ خانواده ساکن این منطقه شد.

این بارندگی که میزان آن به ۵۲ میلی‌متر رسیده است، سبب ورود آب به منازل مسکونی، تخریب بخشی از راه‌های فرعی و آسیب به زیرساخت‌های شهری شد.

بیش از ۴۰ خانه دچار آب‌گرفتگی شدند و خسارت‌هایی به لوازم خانگی و زیرساخت‌های محلی وارد شد.

تیم‌های امدادی و بخشداری مرکزی آبدانان برای ارزیابی دقیق ابعاد خسارت و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان در محل حاضر شده‌اند.

نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان آبدانان با حضور در شهرک هزارانی، عملیات تخلیه آب و پاکسازی منازل آسیب‌دیده از سیلاب را آغاز کرده‌ و با استفاده از موتورپمپ در حال خارج کردن آب از منازل و معابر هستند.

بر اساس اعلام بخشداری مرکزی آبدانان، ارزیابی دقیق میزان خسارت و نیازهای فوری ساکنان در دستور کار ستاد مدیریت بحران شهرستان قرار گرفته است.

