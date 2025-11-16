باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اولین موج باد و باران و سرما به غزه رسیده و در روزهای اخیر تصاویر زیادی از مردم این باریکه منتشر شده که در چادرهای خود، با سیلاب و آبگرفتگی دست و پنجه نرم میکنند.
از روز شنبه باران اردوگاههای آوارگان را درنوردیده و جادهها را به رودخانه تبدیل کرده است. مردم در چادرهای خود از سرما میلرزند و مجبورند آب کثیفی را که دور وسایلشان جمع شده، با سطل به مکان دیگری بریزند.
طوفانها نگرانیهای بشردوستانه برای مردم غزه را تشدید کرده است. در همین حال، «سنا ابو حراد» زن ۳۸ ساله فلسطینی در حالی که به کودک لرزان خود اشاره میکرد، در گفتوگو با خبرنگار انبیسی نیوز گفت: «همه چیز زیر آب است. چرا کودک من باید در آب سیل بخوابد؟ من خیلی زحمت کشیدم تا این چادر را بگیرم، اما حالا با این سیلاب دیگر هیچ چیز از ما محافظت نمیکند. حالا با فرزندانم کجا بروم؟»
آژانس مهاجرت سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که در غزه، جایی که تخمین زده میشود ۹۰ درصد از جمعیت آواره شدهاند، بیش از ۱.۵ میلیون نفر «فورا به کمکهای اضطراری و سرپناه نیاز دارند».
محمود باسال، سخنگوی آژانس دفاع مدنی غزه روز شنبه گفت که این منطقه محصور به دلیل بارانهای شدید با «فاجعه واقعی» روبهرو است. او در گفتوگو با انبیسی نیوز تاکید کرد: «مخلوط شدن آب باران با فاضلاب باعث فاجعه زیستمحیطی شده و منجر به فجایع بهداشتی خواهد شد. در غزه هیچ سیستم فاضلاب، سیستم زهکشی آب باران و مخزن آبی وجود ندارد؛ همه آنها به همراه تمام زیرساختها توسط اسرائیل نابود شدهاند.»
در همین حال، رژیم صهیونیستی به جلوگیری از ورود کمکها ادامه میدهد. سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰۰ درخواست ورود کمکهای امدادی از جمله «پتو، لباس زمستانی و ابزار و مواد لازم برای نگهداری و بهرهبرداری از خدمات آب، فاضلاب و بهداشت» را رد کرده است.
معین البحتیتی، مرد ۵۰ ساله فلسطینی میگوید که در چادر خود در شهر غزه به همراه هفت فرزندش میخوابد، اما ساعت ۳ بامداد دیشب با بارش باران از خواب بیدار شد. او گفت: «به رختخواب و سایر وسایل نگاه کنید. ما کاملاً زیر آب رفته بودیم، نمیتوانستیم حرکت کنیم.» معین ادامه داد: «اگر سرپناه مناسبی برای ما وجود داشت، به آنجا میرفتیم. وضعیت بسیار غمانگیز است و تمام باران روی ما میبارد.»
در همین حال، تامارا الرفاعی، مدیر ارتباطات و روابط خارجی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) هشدار داده که دمای پایین، آسیبپذیری مردم را افزایش میدهد. الرفاعی گفت: «مردم غزه پس از دو سال درگیری، محدودیتهای کمکهای بشردوستانه، غذا، سرپناه، مواد، دارو و همچنین محدودیتهای ورود کالاهای تجاری حتی در طول آتشبس، بسیار آسیبپذیر هستند.»
دادههای سازمان ملل نشان میدهد که از زمان آغاز جنگ، بیش از ۸۰ درصد از کل ساختمانها و واحدهای مسکونی در غزه آسیب دیده یا تخریب شدهاند.
منبع: ان بی سی نیوز