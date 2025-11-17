روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر واکنش وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به درخواست مذاکره از سوی آمریکا پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مذاکره مسلح، دوراهی کالابرگ، شش فرمان بودجه سال آینده، لزوم سالم سازی بانک‌ها و آماده باش در کاراکاس  بخشی از تیترهای امروز روزنامه‌های کشورمان است.

جام جم

اعتماد

قدس

خراسان

جمهوری اسلامی

همشهری

هم میهن

فرهيختگان

کیهان

جوان

صبح نو

وطن امروز

سازندگی

دنیای اقتصاد

آرمان امروز

آرمان ملی

ایران

خبر ورزشی

فرهيختگان ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۲ آبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف‌آبادی
خرازی: از مذاکره فراری نیستیم/ از غنی‌سازی دست بر نمی‌داریم
تاکید وزیر کشور بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
غریب‌آبادی: افزایش ظرفیت هسته‌ای آمریکا فاجعه‌بار است
عارف: ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای کشور‌های محصور در خشکی است
نگاهداری: هزینه تاخیر تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، ۳۸۰همت افزایش یافت
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است