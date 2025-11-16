باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مهندسی گرسنگی در غزه + فیلم

بحران گرسنگی در غزه حتی بعد از آتش‌بس هم ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل شبکه سازمان‌های غیر دولتی فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی با صدور مجوز‌های گزینشی برای واردات مواد غذایی به نوار غزه، مانع از رسیدن مواد دارای ارزش غذایی بالا به مردم می‌شود.

