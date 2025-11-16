به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -احمد مرادی شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری با خبرنگاران هرمزگان اظهار کرد: ارائه گزارش عملکرد به مردم و گفتوگوی مستقیم با اصحاب رسانه فرصتی ارزشمند برای شفافسازی و تقویت اعتماد عمومی است.
وی افزود: از زمان آغاز مسئولیت خود در سه دوره مجلس، اولویت را بر ارتباط میدانی با مردم و پیگیری مستمر مسائل استان گذاشتهام و در طول هفته برنامه منظم کاری برای حضور در مجلس، کمیسیونها و مناطق مختلف استان دارم تا هیچ درخواست مردمی بیپاسخ نماند.
مرادی در تشریح عملکرد خود در حوزه بهداشت و درمان گفت: بیمارستان تخصصی کودکان بندرعباس با ۱۱۲ تخت بیمارستانی، حاصل همکاری دولت و خیرین سلامت است و در کنار آن، بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس و بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی نفت ستاره خلیج فارس هر دو بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
او ادامه داد: تأمین ۳۵ دستگاه دیالیز استاندارد، ۸۵ دستگاه آمبولانس و گازرسانی به مناطق سردسیری حاجیآباد و احمدی با بیش از ۱۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از جمله طرحهای اجرا شده در حوزه خدمات عمومی است.
نماینده مردم بندرعباس با اشاره به لزوم رعایت اخلاق حرفهای در میان مسئولان و رسانهها تأکید کرد: خبرنگاران چشم بیدار جامعهاند و میتوانند با رصد دقیق عملکردها، شفافیت را در مدیریت استان تقویت کنند.
مرادی درباره پیگیری حقوق اقتصادی مردم گفت: بیش از ۹۰ درصد درآمد بنگاههای اقتصادی هرمزگان در خود استان هزینه میشود و از محل مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به بودجه استان بازگشته است. همچنین احقاق حق مردم از محل آلایندگی صنایع غرب بندرعباس با جدیت دنبال میشود.
وی در خصوص مشکلات خودروهای پلاک مناطق آزاد بیان کرد: اعمال محدودیتهای غیرمنصفانه برای خودروهای مناطق آزاد در دست بررسی است و با همکاری استاندار و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دنبال اصلاح آییننامهها هستیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره وضعیت سوخت نیز گفت: اگرچه مصرف بنزین کشور بیشتر از ظرفیت تولید است و دولت نزدیک به شش میلیارد دلار برای واردات هزینه میکند، اما نباید هیچگونه اجحافی در حق مردم هرمزگان صورت گیرد.
مرادی ادامه داد: طرحهای عمرانی و زیرساختی مانند پروژه راه بندرعباس–لار، توسعه شبکه آب و پروژههای درمانی در اولویت کاری قرار دارند و هماهنگیهای لازم با قرارگاه خاتم و وزارت راه برای تسریع اجرای آنها صورت گرفته است.
او همچنین از جذب اعتبارات گسترده از محل مسئولیتهای اجتماعی صنایع در بخشهای درمان، آموزش و ورزش خبر داد و گفت: هدف ما این است که مردم اثر مستقیم این اعتبارات را در زندگی خود احساس کنند.
مرادی در پایان یادآور شد: نماینده مجلس باید در برابر مردم پاسخگو باشد. هدف من این است که فرزندان هرمزگان در جایگاههای مدیریتی کشور نقشآفرین باشند و ظرفیتهای بومی استان به تصمیمسازان ملی تبدیل شود.