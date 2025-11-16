در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، انگلیس و فرانسه به برتری دست پیدا کردند و انگلیس با امتیاز کامل به جام جهانی رهسپار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه چهار دیدار در دو گروه برگزار شد که تیم‌های صعود کرده فرانسه و انگلیس حریفانشان را شکست دادند و با برد به کارشان در این رقابت‌ها پایان دادند.

در گروه D تیم ملی فرانسه در باکو مهمان آذربایجان قعرنشین بود که سه بر یک به پیروزی رسید. نایب قهرمان جام جهانی گذشته که با تیمی متشکل از بازیکنان تیم اول و دوم وارد زمین شده بود ابتدا با یک گل عقب افتاد، اما رفته رفته به بازی برگشت و با گل‌های ژان فیلیپ ماتتا، مگنس آکلیوش و گل‌به‌خودی گلر آذربایجان، یک پیروزی دیگر را کسب کرد.  

در دیگر بازی این گروه که برخلاف این مسابقه حساسیت بسیار زیادی داشت و می‌توانست تیم دوم گروه پشت سر فرانسه و صعود کننده به پلی آف را مشخص کند، اوکراین در ورشو لهستان با دو گل مهمانش ایسلند را شکست داد تا با ۱۰ امتیاز و بالاتر از ایسلند ۷ امتیازی راهی پلی آف شود. ایسلند با یک تساوی هم می‌توانست به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به اوکراین در رتبه دوم گروه قرار بگیرد و تا دقیقه ۸۳ هم به هدف خود رسیده بود، اما در اواخر مسابقه ورق برگشت و اوکراینی‌ها راهی مرحله پلی آف شدند.

در گروه K هم تیم ملی انگلیس که از پیش صعودش قطعی شده بود، با دو گل هری کین میزبانش آلبانی را شکست داد تا با هشت پیروزی متوالی، مقتدرانه و با ۲۴ امتیاز کامل راهی جام جهانی شود. آلبانی هم از پیش صعودش به پلی آف مشخص شده بود و پشت سر انگلیس در رتبه دوم گروه جای دارد.

دو تیم حذف شده صربستان و لتونی هم در دیگر دیدار این گروه به مصاف هم رفتند که صربستان دو بر یک پیروز شد و فقط با یک امتیاز کمتر نسبت به آلبانی در رتبه سوم گروه جای گرفت و از صعود بازماند.

