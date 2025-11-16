یک روز مانده به رأی‌گیری شورای امنیت درباره آینده غزه، نتانیاهو بار دیگر با تشکیل کشور فلسطین مخالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پیش از رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ارائه شده پیرامون آینده غزه، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که با هرگونه تلاشی برای تاسیس کشور فلسطین مخالفت خواهد کرد.

نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه گفت: «مخالفت ما با یک کشور فلسطینی در هر سرزمینی تغییر نکرده است.»

رسانه‌ها می‌گویند که پیش‌نویس این قطعنامه که فردا به رای گذاشته می‌شود، در واقع ادامه توافق آتش‌بس است که در اواخر مهرماه حاصل شد و به شورای امنیت اجازه می‌دهد تا یک دولت انتقالی و یک نیروی امنیتی موقت بین‌المللی در نوار غزه تشکیل دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی آخرین تلاش‌های خود برای تغییر متن قطعنامه را انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری عبری کان، پیش از رأی‌گیری مهم روز دوشنبه که انتظار می‌رود ۹ رأی لازم برای تصویب را کسب کند، گفته می‌شود که نزدیکان نتانیاهو و مقامات وزارت امور خارجه در حال انجام مذاکرات فشرده با همتایان آمریکایی خود هستند.

پیش‌نویس قطعنامه در حال حاضر بیان می‌کند «پس از اینکه اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین به طور کامل انجام شود و توسعه غزه پیشرفت کند، شرایط ممکن است برای حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطین فراهم باشد» 

بیانیه مشترک ۸ کشور (قطر، مصر، امارات، عربستان، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه) که روز جمعه منتشر شد، خواستار «تصویب سریع» پیش‌نویس قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل است.
در همین حال، روسیه در حال توزیع قطعنامه خود است که لحن قوی‌تری در مورد کشور فلسطین ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که کرانه باختری و غزه باید به عنوان یک کشور پیوسته تحت نظر تشکیلات خودگردان فلسطین به هم بپیوندند.

هیئت روسیه در سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف آن «اصلاح مفهوم آمریکایی و تطبیق آن» با تصمیمات قبلی شورای امنیت سازمان ملل است. در این بیانیه آمده است: «ما می‌خواهیم تأکید کنیم که سند ما با ابتکار آمریکا مغایرت ندارد. برعکس، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر میانجی‌ها را که بدون آنها آتش‌بس غیرممکن بود، مورد توجه قرار می‌دهد.»

