سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۱۰۰ درصدی صادرات غیرنفتی به بازار آفریقا در نیمه اول سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا صفری امروز در تشریح جزئیات روابط تجاری با کشور‌های آفریقایی اظهار کرد: صادرات ایران به آفریقا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۶۷۵ میلیون دلار رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است.

سرپرست دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران این رشد را یک موفقیت برای کشور خواند و افزود: این حجم از صادرات، معادل ۸۰ درصد از کل صادرات سال گذشته به این قاره است و امیدواریم تا پایان سال به یک رکورد بی‌نظیر در ۱۰ سال گذشته دست یابیم.

آفریقا؛ بازار بزرگ و پر ظرفیت

صفری با اشاره به تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی، آفریقا را بازاری بزرگ و پر ظرفیت برای تجار ایرانی دانست و تصریح کرد: بسیاری از تجار پس از حوادث اخیر، به دنبال بازار‌های جدید هستند و آفریقا می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد. این قاره با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت، بازار بسیار بزرگی برای همه نوع محصولات ایرانی است.

سرپرست دفتر آفریقا، مدل موفق کشور‌های آسیایی مانند چین و ترکیه را «حضور و تولید مشترک با شرکت‌های آفریقایی» عنوان کرد و گفت: ما نیز باید به سمت این نوع همکاری‌ها برویم. با توجه به شرایط تحریم، می‌توانیم مدل‌های جدیدی مانند «تهاتر» را به طرف‌های آفریقایی پیشنهاد دهیم. برخی کشور‌های آفریقایی به دلیل شرایط تحریمی مشابه، علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند.

وی به تشکیل «هشتمین جلسه ستاد آفریقا» در دولت اشاره کرد و افزود: این ستاد با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و ۱۳ وزیر تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون اقتصادی آن که متولی ان هستیم، ۸ کمیته تخصصی ایجاد کرده‌ایم. موضوعات مهمی مانند کشتیرانی، حمل‌ونقل هوایی، تخصیص خط اعتباری و توسعه کشاورزی در دستور کار این کمیته‌ها قرار دارد و پیگیری می‌شود.

صفری در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری «اجلاس آفریقا» در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تصمیم‌گیری نهایی در مورد این اجلاس، در جلسه بعدی ستاد آفریقا، انجام خواهد شد و ما برنامه‌ریزی خود را از هم‌اکنون آغاز کرده‌ایم.