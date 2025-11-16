باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی یکشنبه شب در یک موضع‌گیری رسانه‌ای با ابراز انزجار نسبت به تداوم کشتار و نقض‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه در غزه و کرانه باختری، ادامه حصر غزه و ممانعت از آواربرداری خرابی‌ها و جلوگیری از بازسازی شبکه‌های بهداشتی و درمانی و زیرساخت‌های حیاتی در نوار غزه، که موجب تشدید فاجعه انسانی در فصل سرما و بارندگی شده است، را در راستای سیاست نسل‌کشی فلسطینیان دانست و آن را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گسترش موج حملات تروریستی و تخریبی شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری، هتک حرمت مکرر مسجدالاقصی و حرم ابراهیمی و ادامه بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه فلسطینیان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم اشغالگر را خاطرنشان کرد و افزود: آنچه در کرانه باختری در حال وقوع است ادامه سیاست امحای استعماری فلسطینیان است که به‌ویژه در دو سال گذشته با کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه در غزه اجرا شده است.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به حمایت همه‌جانبه نظامی و سیاسی آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونیستی، این کشور‌ها را همدست و شریک جرم این رژیم دانست و بر ضرورت پایان دادن به بی‌کیفری جنایتکاران جنگی و نسل‌کش تاکید کرد.