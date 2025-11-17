گروه‌های فلسطینی طرح آمریکا برای استقرار نیرو‌های بین‌المللی و ایجاد دولت انتقالی در غزه را «اشغالگری جدید» دانسته و رد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  پیش از رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ارائه شده پیرامون آینده غزه، گروه‌های فلسطینی از الجزایر که عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است، می‌خواهند که طرح استقرار نیرو‌های بین‌المللی در غزه را رد کند.

این گروه‌ها در بیانیه‌ای این طرح را «تلاشی جدید برای تحمیل شکل دیگری از اشغال بر سرزمین و مردم فلسطین و مشروعیت بخشیدن به قیمومیت خارجی» خواندند.

در این بیانیه آمده است: «ما صمیمانه و برادرانه از جمهوری، دولت و مردم الجزایر می‌خواهیم که به مواضع اصولی خود در حمایت از فلسطین و رد قاطع هرگونه پروژه‌ای که هویت غزه و حق تعیین سرنوشت مردم ما را هدف قرار می‌دهد، ادامه دهند.»

ماهر الطاهر، رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین به طور جداگانه اعلام کرد که این طرح ممکن است نوار غزه را به «منطقه‌ای خارج از حاکمیت فلسطین» تبدیل کند و مرحله انتقالی که پیشنهاد می‌دهد «ممکن است سال‌ها طول بکشد، که خطر قابل توجهی را ایجاد کرده و نوار غزه را تحت اشغال جدید نگه می‌دارد».

رسانه‌ها می‌گویند که پیش‌نویس این قطعنامه که فردا در شورای امنیت به رای گذاشته می‌شود، به این شورا اجازه می‌دهد تا یک دولت انتقالی و یک نیروی امنیتی موقت بین‌المللی در نوار غزه تشکیل دهد. بخشی از این قطعنامه که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده، بیان می‌کند که نیروهای بین‌المللی می‌توانند برای پیشبرد اهداف خود متوسل به زور شوند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، حماس ، شورای امنیت
