باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال دانش آموزی امشب تیم‌ملی پسران دانش‌آموز ایران برابر کرواسی۳ قرار گرفت و موفق شد با ارائه یک بازی منطقی با نتیجه سه بر صفر از سد حریف خود بگذرد.

شاگردان رضا داورزنی در این بازی با تقسیم انرژی خود برای ادامه جام، ابتدا در نیمه اول با ثبت برتری دو بر صفر راهی رختکن شدند سپس در نیمه مربیان بازی را تحت کنترل درآورده و با اداره جریان بازی یک گل دیگر در ضدحملات به اندوخته خود اضافه کردند.

در این بازی برای ایران محمد جواد سنگ‌تراشان، کیارش محمدی و محمدجواد رسول‌زاده گلزنی کردند.

اما با این پیروزی تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی پسران کشورمان حریف برزیل۳ در یک چهارم نهایی شد که امشب موفق شده بود با نتیجه ۱۲ بر یک از سد کرواسی بگذرد و به این مرحله راه پیدا کند.

شبه فینال ایران و تیم سوم برزیل که متشکل از دانش‌آموزان سائوپائولو است یکی از حساس‌ترین دیدار‌های مرحله یک چهارم خواهد بود که فردا دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.