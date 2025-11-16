تیم فوتسال دانش‌آموزی پسران ایران در جام جهانی با نتیجه سه بر صفر از سد کرواسی عبور کرد و حریف برزیل میزبان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار یک هشتم نهایی جام جهانی فوتسال دانش آموزی امشب تیم‌ملی پسران دانش‌آموز ایران برابر کرواسی۳ قرار گرفت و موفق شد با ارائه یک بازی منطقی با نتیجه سه بر صفر از سد حریف خود بگذرد.

شاگردان رضا داورزنی در این بازی با تقسیم انرژی خود برای ادامه جام، ابتدا در نیمه اول با ثبت برتری دو بر صفر راهی رختکن شدند سپس در نیمه مربیان بازی را تحت کنترل درآورده و با اداره جریان بازی یک گل دیگر در ضدحملات به اندوخته خود اضافه کردند.

در این بازی برای ایران محمد جواد سنگ‌تراشان، کیارش محمدی و محمدجواد رسول‌زاده گلزنی کردند.

اما با این پیروزی تیم‌ملی فوتسال دانش‌آموزی پسران کشورمان حریف برزیل۳ در یک چهارم نهایی شد که امشب موفق شده بود با نتیجه ۱۲ بر یک از سد کرواسی بگذرد و به این مرحله راه پیدا کند.

شبه فینال ایران و تیم سوم برزیل که متشکل از دانش‌آموزان سائوپائولو است یکی از حساس‌ترین دیدار‌های مرحله یک چهارم خواهد بود که فردا دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتسال ، فوتسال دانش آموزان ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
در جلسه امروز هیأت دولت مطرح شد؛
گزارش دکتر دنیامالی از موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ اولین پیروزی دختران ایران مقابل بلژیک رقم خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
سهمیه ایران برای فصل آینده لیگ نخبگان آسیا ۱+۱ است
سهیلا منصوریان و سارا شفیعی قهرمان شدند
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
قائدی و محبی به تیم ملی فوتبال دعوت شدند
عرفان محرمی و امیرحسین همتی در ووشو طلایی شدند/ فربد طالشی نقره گرفت
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
روژان گودرزی چهارمین مدال آور تکواندوی ایران در ریاض
آخرین اخبار
غرش یوز‌های ایرانی با شکست کرواسی
حسن ختام فرانسه در باکو و صعود لحظه آخری اوکراین به پلی آف/ انگلیس با امتیاز کامل رهسپار آمریکا شد + فیلم
دست یلدا ولی نژاد به مدال طلا نرسید/ یک نقره دیگر برای تکواندو ایران
نایب قهرمانی امیررضا صادقیان در تکواندوی کشور‌های اسلامی
علی‌مرادیان دومین طلایی تکواندوی ایران در ریاض
عرفان محرمی و امیرحسین همتی در ووشو طلایی شدند/ فربد طالشی نقره گرفت
سهیلا منصوریان و سارا شفیعی قهرمان شدند
روژان گودرزی چهارمین مدال آور تکواندوی ایران در ریاض
صعود پرتغال به جام جهانی در غیاب رونالدو با زدن ۹ گل/ صعود دراماتیک و معجزه‌آسای ایرلند به پلی آف
قائدی و محبی به تیم ملی فوتبال دعوت شدند
صعود سه تکواندوکار ایران به فینال
افتتاحیه مجموعه آزمایشگاه‌های ملی علوم ورزشی در پژوهشگاه تربیت‌بدنی
سهمیه ایران برای فصل آینده لیگ نخبگان آسیا ۱+۱ است
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر