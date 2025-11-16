باشگاه خبرنگاران جوان - نماهنگ «ستارههای شهر» به مناسبت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی تولید و منتشر شد. این اثر، روایتی تصویری و بازآفرینیشده از روزی است که اصفهان در فضای حزن، ایمان و ایستادگی، ۳۷۰ شهید عملیات محرم را بدرقه کرد.
در این نماهنگ، این واقعه نه صرفاً یک تاریخ، بلکه نمادی از تولدی دوباره برای شهری معرفی میشود که در میان دود، اشک و دعا ایستاد و معنای تازهای به حماسه بخشید؛ حماسهای که همچون خون در رگهای اصفهان جاری دانسته شده است.
تولید «ستارههای شهر» با کارگردانی مسعود شریفی و طراحی و اجرای هنری جمعی از هنرمندان انجام شده است.
سیدمحمدصادق تربتیان بهعنوان مجری طرح و گوینده، مریم طالبی در بخش تصویرسازی و مهدی شریفی در انیمیت و جلوههای ویژه همکاری داشتهاند.
همچنین زهرا سادات اسدی، عارفه سادات طباطبایی و حانیه کامران اصلاح تصویر، محسن مشرقی کارگردانی هنری، محمدجواد نصر آزادانی مدیریت تولید، منیره مرادی طراحی گرافیک، و علی ظاهری اصلاح رنگ و صداگذاری اثر را بر عهده داشتهاند. پژوهش این پروژه نیز توسط زینب تاجالدین انجام شده است.
این نماهنگ توسط شرکت رویش رسانه تولید شده است.