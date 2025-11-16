به‌مناسبت سالروز حماسه ۲۵ آبان اصفهان نماهنگ «ستاره‌های شهر» تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماهنگ «ستاره‌های شهر» به مناسبت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی تولید و منتشر شد. این اثر، روایتی تصویری و بازآفرینی‌شده از روزی است که اصفهان در فضای حزن، ایمان و ایستادگی، ۳۷۰ شهید عملیات محرم را بدرقه کرد.

در این نماهنگ، این واقعه نه صرفاً یک تاریخ، بلکه نمادی از تولدی دوباره برای شهری معرفی می‌شود که در میان دود، اشک و دعا ایستاد و معنای تازه‌ای به حماسه بخشید؛ حماسه‌ای که همچون خون در رگ‌های اصفهان جاری دانسته شده است.

تولید «ستاره‌های شهر» با کارگردانی مسعود شریفی و طراحی و اجرای هنری جمعی از هنرمندان انجام شده است.

سیدمحمدصادق تربتیان به‌عنوان مجری طرح و گوینده، مریم طالبی در بخش تصویرسازی و مهدی شریفی در انیمیت و جلوه‌های ویژه همکاری داشته‌اند. 

همچنین زهرا سادات اسدی، عارفه سادات طباطبایی و حانیه کامران اصلاح تصویر، محسن مشرقی کارگردانی هنری، محمدجواد نصر آزادانی مدیریت تولید، منیره مرادی طراحی گرافیک، و علی ظاهری اصلاح رنگ و صداگذاری اثر را بر عهده داشته‌اند. پژوهش این پروژه نیز توسط زینب تاج‌الدین انجام شده است.

این نماهنگ توسط شرکت رویش رسانه تولید شده است.

برچسب ها: نماهنگ ، روز حماسه
خبرهای مرتبط
نماهنگ «مهر باقر» منتشر شد
نماهنگ جدید ابوذر روحی برای اربعین
نماهنگ «یا‌ایها العزیز» منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟
نه کروچنده‌ و نه کرانچی؛ کروچی یا کروچه
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
ایران به شبکه جهانی حفاظت میراث و توسعه علوم شناختی پیوست
«ستاره‌های شهر» روایت تازه‌ای ازحماسه ۲۵ آبان اصفهان
آخرین اخبار
«ستاره‌های شهر» روایت تازه‌ای ازحماسه ۲۵ آبان اصفهان
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
نه کروچنده‌ و نه کرانچی؛ کروچی یا کروچه
ایران به شبکه جهانی حفاظت میراث و توسعه علوم شناختی پیوست
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم