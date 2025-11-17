یانیک سینر در فینال تور پایان فصل تنیس در تورین موفق شد برابر کارلوس آلکاراس به پیروزی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهترین تنیسورهای جهان برای پنجمین بار در سال ۲۰۲۵ به فینال یک تورنمنت رسیدند و این بار این یانیک سینر ایتالیایی بود که در خانه و در شهر تورین، تنیسور اسپانیایی را شکست داد. سینر با برتری ۲-۰ برابر کارلوس آلکاراس به مقام قهرمانی مسابقات تورین دست یافت.
در فینال مسابقات پایان فصل بین مردان اول و دوم تنیس جهان، ست اول که به تنهایی یک ساعت و ۱۸ دقیقه طول کشید بسیار جذاب و تنگاتنگ دنبال شد و سینر مدافع قهرمانی بعد از مهار یک «ست پوینت» در گیم دوازدهم، کار را به تایبریک کشاند و ۷-۴ پیروز شد تا ست اول به سود او به پایان برسد. گرچه سینر در گیم نخست ست دوم برای اولین بار در طول تورنمنت بریک شد، اما برتری آلکاراس دیری نپایید و او در گیم ششم بریک را پس گرفت و در ادامه با نتیجه ۷-۵ بر همتای اسپانیاییاش غلبه کرد تا بدون واگذاری هیچ ستی در طول مسابقات برای دومین سال متوالی در تورنمنت خانگی تاجگذاری کند.
ستاره ۲۴ ساله ایتالیایی با این پیروزی چهارمین تورنمنت متوالیاش را فتح کرد و به ششمین عنوان فصل خود رسید تا سال فوقالعادهاش را به بهترین شکل خاتمه دهد.
با این قهرمانی، روند شکستناپذیری سینر در رقابتهای داخل سالن نیز حفظ شد و به ۳۱ مسابقه رسید. او از فینال مسابقات تورین ۲۰۲۳ به این سو شکستی در این تورنمنتها متحمل نشده است.
سینر پس از بازی گفت: «بازی مقابل کارلوس واقعاً سخت بود. خیلی خوشحالم. مسابقهای بسیار بسیار دشوار بود. اینکه فصل را اینطور به پایان برسانم برایم خیلی ارزشمند است. اینکه در پایان سال این جام را جشن میگیرم، مخصوصاً بعد از دو ماه اخیر، واقعا عالی است. پایان بهتری برای فصل نمیتوانستم تصور کنم. مسابقهای بسیار سخت و نزدیک بود.»