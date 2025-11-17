باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی فنونی زاده پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم کیپ ورد در تورنمنت چهارجانبه العین امارات اظهار کرد: من که ۵۰ سال هست در فوتبال هستم، اصلا تیم کیپ ورد را نشنیده بودم. حالا این تیم از قاره آسیا برای اولین بار به جام جهانی راه یافته است. این تیم بازی فیزیکی ارائه داد. البته آفریقاییها هم فیزیکی و هم تاکنیکی هستند. بازیکنان ما در نیمه اول فوق العاده سردرگم بازی کردند و همان ارنج و نفرات قدیمی در این بازی دیدیم.
او افزود: به هر حال بازی دوستانه بود و باید کادر فنی تغییراتی در نفرات بدهد. البته سرمربی تیم ملی دوست ندارد که تیم ملی حتی در بازی دوستانه ببازد. ۴ تیم حاضر در تورنمنت العین به جام جهانی راه پیدا کردند. سرمربی تیم ملی فوتبال هم میدانست که حریف، یک تیم فوق العاده فیزیکی است و جسته و گریخته اعلام کرد که خواستیم همانند سیستم کی روش دفاع و حمله داشته باشیم. این در زمانی جواب میدهد که شما ۲ بازیکن در خط جلو همانند ناصر محمد خانی و طارمی و سردار آزمون داشته باشید. باز هم با یک مهاجم بازی کردیم و اگر سردار باشد خیلی فرق میکند و او در جلو میماند و طارمی به عقب برمی گردد و دفاع میکند و او پاس گل هم میدهد.
فنونی زاده گفت: اگر این طور بود ارنج تیم ملی فوتبال خوب بود، اما باز هم ۲ هافبک دفاعی و سیستم قدیمی به کار برده شد. به نظرم اگر داور مسابقه ۲ نیمه وقت اضافه هم میگرفت در آن صورت تیم کیپ ورد، ما را اذیت میکرد. به هر حال بیرانوند ناجی تیم ملی فوتبال ایران شد تا ما به فینال راه پیدا کنیم. من شخصا از او تشکر میکنم که توانست یکی از پنالتیها را گرفت.
پیشکسوت فوتبال گفت: تقریبا ۲۰ الی ۲۵ سال پیش، قلعه نویی در بازی استقلال و پرسپولیس که دربی فوق العاده حساس بود، ۲ بازیکن جوان به نامهای پیروز قربانی و امیر حسین صادقی را دفاع وسط گذاشت و آن موقع اوج فوتبال شهریار ایران (علی دایی) بود، اما او اسیر این ۲ بازیکن شد و آنها چقدر خوب کار کردند. همین ۲ نفر مثل من و پنجعلی ۷، ۸ سال خط دفاع استقلال را حفظ کردند. هر سرمربی که به استقلال آمد همین ۲ بازیکن را در ترکیب اصلی گذاشت. با وجود اینکه بازی دوستانه بود، بازیکنان ما حملهای نتوانستند روی دروازه کیپ ورد انجام بدهند.
او خاطر نشان کرد: اگر یک بازیکنی مثل هری کین و یا سردار آزمون در تیم کیپ ورد بود در آن صورت این تیم میتوانست برابر تیم ملی فوتبال ما پیروز شود. قلعه نویی مالکیت توپ را به حریف داد و بازیکنان ما در حفظ دفاع یک مقدار کوشا بودند. قلعه نویی بیان کرد که ما میخواهیم بازیکنان یاد بگیرند که در جام جهانی، تیم آسان وجود ندارد و باید دفاع هم یاد بگیرند همانطور که دوست داریم حمله کنند.
فنونی زاده درباره اینکه بازی فینال بین تیم ملی ایران و ازبکستان را چطور ارزیابی میکند، گفت: من بازی ازبکستان و مصر را هم دیدم و بازیکنانی مثل محمد صلاح مواظب هستند که صدمه نبینند و دیدم که صلاح میخواست در یک صحنه دریبل بزند، اما بازیکن حریف تکل زد و مهاجم مصر از روی پایش پرید. سرمربی مصر در زمان بازیکنی، گلر بود. به هر حال سرمربی مصر جرات ندارد که صلاح را بیرون بگذارد، چون هوادار به استادیوم میآید و دوست دارد بازی صلاح را ببیند. مصر جواب احتیاطش را گرفت. البته سرمربی مصر گفته که ما ۱۰ بازیکن خود را نداشتیم که این فقط فرار رو به جلو هست و او میخواهد بگوید که اگر ما به ازبکستان باختیم به خاطر نبود ۱۰ بازیکن بود.
او افزود: تمام بازی دست مصر بود، اما آن قدر دفاع ازبکستان خوب کار کرد. کار اورونوف را تحسین کردم و او خیلی خوب بازی کرد. امیدوارم درویش با اورونوف قرارداد بلندمدت بسته باشد، چون او را حتی تیمهای اروپایی میخرند. به هر حال من ندیدم که اورونوف مصدوم شود. به نظرم او همین بازی مقابل مصر را باید ۵۰ درصدش را در تیم پرسپولیس انجام بدهد.
پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: ما ۲، ۳ ماه پیش به ازبکستان باختیم، اما بردهای ما برابر این تیم بیشتر است. تیم ملی فوتبال با سیستم کی روش بازی خواهد کرد. البته دفاع کردن یک نوع تاکتیک است و شاید ۲ تیم اروپایی در گروه ما در جام جهانی قرار بگیرد. ۲ فاکتور در این بازی وجود دارد و قلعه نویی میتواند حقانیت خود را ثابت میکند که آن بازی که به ازبکستان باختیم یک حادثه بود. همچنین جام تورنمنت العین امارات از لحاظ قیمت و اعتبار خیلی مهم است، اما این تورنمنت از لحاظ فنی آن قدر اعتبار ندارد. همچنین به بازی ملی بازیکنان ما اضافه میشود و ان شا الله با یک جام به ایران برگردند، چون سرمربیان دوست دارند که جامهای متعدد بگیرند و ویترین خود را پر کنند. ویترین تاج خیلی جای خالی دارد و شاید یکی از آنها با جام قهرمانی تورنمنت العین پر شود. اگر ما به کیپ ورد هم میباختیم در رنکینگمان در فیفا تاثیر نداشت، چون مصر هم برابر ازبکستان باخت، رتبه اش تغییر نکرد.
فنونی زاده تصریح کرد: به نظرم امکان شکست دادن تیم ملی مصر از سوی تیم کیپ ورد وجود دارد، چون سرمربی این تیم بیان کرده که ۱۰ بازیکنش به این تورنمنت نیامدند. البته تیم کیپ ورد گلزن ندارد و بعید است بتواند به مصر گل بزند و احتمال کشیدن بازی به ضربات پنالتی وجود دارد. فکر میکنم محمد صلاح وقتی بازیکنان کیپ ورد را ببیند انگار سلاخها را دیده است و نزدیک آنها نمیرود، چون فوق العاده فیزیکی بازی میکنند.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: ازبکستان در بازی با مصر نشان داد که بازی اش فراتر از فوتبال آسیا است، اما این تیم عین ما بازی میکند. در دنیا ۳ تیم از جمله بحرین، ازبکستان و عراق هستند که مثل ما بازی میکنند. عربستانیها تکنیکیتر از ما هستند و همین الان هم بخواهیم با عربستان بازی کنیم، مساوی یا باخت احتمالی ما مقابل این تیم عربی زیاد است. به هر حال ان شا الله بازیکنان در بازی روز سه شنبه خوب بازی کنند. مجموع سن ۴ دفاع تیم ملی حدود ۱۳۰ سال است و خیلی باتجربه هستند. اشکالی ندارد کادر فنی ۲ دفاع وسط جوان در بازی با ازبکستان را بگذارد. مجید حسینی در لیگ ترکیه بازی میکند و بازیکن خوبی است، اما هیچ کس شناختی از این بازیکن ندارد.
فنونی زاده درباره اینکه اظهارات قلعه نویی مبنی بر اینکه بعضیها منتظر بودند ما ببازیم تا به ما حمله کنند، گفت: اصلا تیم ملی فوتبال ارث کسی نیست. شما یک تیم نه چندان مطرح آفریقایی را با پنالتی بردید، مهم این است که شما در فینال تیم ازبکستان را ببرید در آن صورت من تمام حرفهای خود را پس میگیرم و ارادت خاصی به شما پیدا میکنم. ما تازه میگوییم که ۲، ۳ نفر از کادر فنی اضافی هستند و شما میروید و مربی از ایتالیا میآورید. اگر او مربی خوبی بود در آن صورت به ایتالیا کمک میکرد تا به جام جهانی برود. به هر حال اینها فرار رو به جلو هست تا بگویند ما گالیاردی را به تیم ملی آوردیم و پول اضافه را به یک خارجی میدهند و او چه کار میتواند کند. اگر او بیاید که ارنج تیم ملی باید عوض شود که سرمربی تیم ملی گوش نمیکند.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: با توجه به اینکه ۷، ۸ ماه تا جام جهانی مانده است، تیمهای قوی که با ما بازی نمیکنند. من پیشنهاد میدهم که تیم ملی مقابل تیم ملی ترکیه بازی دوستانه برگزار کند. اگر تیم ملی بتواند برابر ترکیه پیروز شود در آن صورت من حامی تیم ملی میشوم. تیم ملی ازبکستان ۲ گل به تیم ملی مصر زد، اما ۴ گل دیگر هم نزد. کدام آدم عاقلی دوست دارد که تیم ملی کشورش ببازد و سرمربی تیم ملی با صحبتهای ضد و نقیصش باعث میشود که مردم جبهه بگیرند. تیم ملی فوتبال مال ۸۵ میلیون نفر است و ارث پدر کسی نیست و همه دوست دارند تیم ملی پیروز شود. ما اهالی فوتبال شادی به جز فوتبال نداریم و منتظر میشویم تا تیم ملی یک بازی خوب انجام بدهد. ما به غیر از بازی با تیم ملی ژاپن ۳ سال است که در جا میزنیم و نه بازی خوب میکنیم و نه تاکتیکی داریم. رحمان رضایی و آندرانیک تیموریان در جام جهانی بازی کردند، اما اینها نمیتوانند کمکی به سرمربی تیم ملی کنند، چون اوگوش نمیکند و حرف، حرف خودش است.
فنونی زاده درباره اینکه استوری توهین آمیز شجاع خلیل زاده را چطور ارزیابی میکند، گفت: این بازیکن ۲۰ سال از من کوچکتر است و یک زمانی کی روش از لحاظ فنی و اخلاقی از او خوشش نمیآمد. حالا ورق برگشته است و او دارد بازی میکند. او باید یک مقدار قداست و اصالت خود را حفظ کند و حرف نزدنش بهتر از حرف زدنش است. شما بازی خود را کنید و دور دور شما پیرمردها هست که بازی کنید و لذتش را ببرید. من فکر میکنم به جای اینکه تیم ملی ایران نوشته شود باید بنویسند تیم ملی مدرسه پیرمردهای ایران با کیپ ورد بازی کرد. اگر ۲ جوان مثل حسین زاده در تیم ملی بازی میکنند، اینها فرار رو به جلو است. به نظرم حسین زاده باید در تیم ملی فیکس بازی کند. از دروازه تا خط جلو را نگاه کنید همه شان بالای ۳۰ سال سن دارند و نهایت ما ۲، ۳ بازیکن جوان داریم که آنها هم نمیتوانند بازی را در بیاورند. ما که در دور اول جام جهانی هم اوت میشویم، اما کادر فنی از جوانان استفاده کند که وقتی این کادر فنی را کنار گذاشتند بعد از آن خدا بیامرز به آنها بگویند که از جوانان بهره برده است.