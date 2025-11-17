رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی از استقبال فدراسیون های ورزشی برای تست گیری ورزشکاران در آزمایشگاه این پژوهشگاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در حاشیه افتتاح آزمایشگاه‌های ملی علوم ورزشی اظهار کرد: اطلاع دارید علوم ورزشی بین رشته‌ای هست و در حوزه‌های مختلف ارائه خدمات می‌کند. در بخش سنجش و اندازه گیری که یکی از ارکان مهم ارزشیابی عملکرد ورزشکاران ما است، برنامه ریزی‌هایی که برای توسعه ورزش افراد مختلف هست، چه اقشاری که تمایل دارند، ورزش را در فاز فعالیت بدنی انجام بدهند و چه ورزشکارانی که نیاز دارند تا از وضعیت موجود خود از لحاظ آمادگی و سلامت جسمانی خود اطلاع یابند، بنابراین نیاز است در یک آزمایشگاه تخصصی و حرفه‌ای که تجهیزات قابل اعتماد و اعتنایی دارد برای سنجش و ارزشیابی مراجعه کنند.

او افزود: خوشبختانه پژوهشگاه تربیت بدنی به عنوان تنها نهاد پژوهشی ورزش کشور آزمایشگاه بسیار مجهزی را در حوزه سنجش، اندازه گیری، فیزیولوژی، آسیب شناسی، حرکات اصلاحی، روانشناسی ورزشی، رشد حرکتی و همچنین در حوزه بیومکانیک ورزشی دارد. سال‌ها هست که ما سعی کردیم که این تجهیزات را حمایت و نگهداری کرده و حتی تجهیزات را به روز کنیم تا بتوانیم ارائه خدمت بدهیم. خوشبختانه مورد استقبال فدراسیون‌های بسیاری قرار گرفته است و مایل هستند که ورزشکاران خود را به پژوهشگاه بفرستند و در آزمایشگاه‌های تخصصی ما تست گرفته شود. در کنار ابزار‌های تخصصی داشتن منابع انسانی متخصص برای این تست‌ها بسیار مهم است. شما ممکن است ابزار را داشته باشید، اما متخصصی که بتواند تست درست را بگیرد و تحلیل درستی داشته باشد شاید کمتر داشته باشید. اتفاقا فدراسیون جانبازان و توان یابان که یکی از تخصصی‌ترین فدراسیون‌های ما در فضای سنجش و اندازه گیری هست، ما افتخار داریم که در خدمت ورزشکاران تیم‌های مختلف فدراسیون جانبازان و معلولین در پژوهشگاه تربیت بدنی هستیم و با افتخار ارائه خدمت می‌کنیم.

محمدی درباره اینکه این روز‌ها از کمک هوش مصنوعی به ورزش صحبت می‌شود و پژوهشگاه تربیت بدنی در این زمینه چه کار‌هایی انجام داده است، گفت: خوشبختانه اولین مرکز نوآوری و فناوری‌های ورزش ایران را در اختیار داریم، که ۷ سال از سابقه تاسیس آن می‌گذرد. از ایده‌ها و استاندارد‌هایی که می‌خواهند محصولاتی را پرورش بدهند و به مرحله تولید برسانند داریم حمایت می‌کنیم. طبیعتا هوش مصنوعی یکی از ابزار‌های مفید است و مهم این است که شما چه داده‌ای به این هوش مصنوعی می‌خواهید بدهید تا تحلیل درستی را به شما ارائه بدهد و پیش نیاز آن داده‌های معتبر است. خوشبختانه ما ابزار‌ها را در اینجا داریم و داده‌هایی که می‌گیریم به کمک هوش مصنوعی می‌تواند تحلیل درستی در مورد گزارش و عملکرد ورزشکاران داشته باشیم.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی درباره اینکه نمایندگان وزیر در افتتاحیه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی حضور داشتند و چه قول‌هایی در راستای کمک به این پژوهشگاه دادند، گفت: من می‌توانم به قولشان صددرصد حساب کنم، چون بخش زیادی از این پروژه جلو رفته است. خوشبختانه مقام عالی وزارت علوم و همین طور خسرو نیا دبیر شورای عالی فرهنگی به عنوان بالاترین شواری تصمیم گیری در حوزه آموزش عالی هست، اعتقاد قلبی شان توسعه علم ورزش، اثر گذاری ورزش در سبک زندگی افراد و تحرک و فعالیت بدنی شان است و ارتقا کیفیت زندگی افرادی که به مرز سالمندی می‌رسند. به هر حال همتی وجود داشت و از ابتدای سال گذشته که من توفیق داشتم که به عنوان مسئول پژوهشگاه باشم این فعالیت‌ها شروع شده است و تقریبا ما جا‌های مختلفی را شناسایی کردیم و از منظر اینکه محل پژوهشگاه کجا باشد تا منشا اثرگذاری بیشتری باشد و تقریبا جا یابی شده و مذاکرات اولیه انجام شده است و ما در حال تنظیم اسناد حقوقی مربوط به آن زمین هستیم که ان شا الله آرزو داریم که قبل از پایان سال کلنگ زنی این زمین را داشته باشیم.

محمدی درباره اینکه تعامل پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با فدراسیون‌های ورزشی به چه صورت است؟ آیا شما موازی با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کار می‌کنید و یا شما خدمات بهتر و بیشتری نسبت به این ۲ نهاد اجرایی دارید، گفت: ما موازی با آنها پیش نمی‌رویم. در واقع در کنار آنها هستیم برای تکمیل نیازمندی‌هایی که آن حوزه‌ها دارند. ما تنها مرکز پژوهشی در حوزه علوم ورزشی هستیم و ما پژوهشگاه دومی در حوزه ورزش نداریم بنابراین ماموریت‌های ما تولید علم و فناوری در حوزه ورزش است. شما این موضوع را در ماموریت‌های وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی ملاحظه نمی‌کنید.

او افزود: بنابراین ما در کنار آنها هستیم و افتخار می‌کنیم که خدمات به ورزشکاران و فدراسیون‌های رشته‌های مختلف از جمله به فدراسیون جانبازان و توان یابان ارائه می‌دهیم. شما در افتتاحیه آزمایشگاه‌های ملی شاهد حضور نماینده آن فدراسیون به ویژه خانم نعمتی به عنوان یکی از پرافتخارترین بانوان پارالمپیکی در اینجا بودید و تست‌ها و آزمایش‌های تخصصی از ورزشکاران داریم در اینجا می‌گیریم و داده‌های درست را سعی می‌کنیم در اختیار کادر فنی تیم‌های مختلف قرار بدهیم تا ان شا الله بتوانند بهترین عملکرد را در مجامع بین المللی داشته باشند.