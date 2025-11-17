باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از گذشت حدود ۵۶ روز از فصل پاییز و کم آبی چند روزی است با ورود سامانه‌های بارشی؛ بارش رحمت الهی در کشور آغاز شد. روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین نیز از این بارش رحمت الهی بی نصیب نماندند و جان تازه به آب و هوای این منطقه بخشید.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری اولین بارش پاییزی در این روستا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

