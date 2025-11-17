شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از اولین بارش پاییزی در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از گذشت حدود ۵۶ روز از فصل پاییز و کم آبی چند روزی است با ورود سامانه‌های بارشی؛ بارش رحمت الهی در کشور آغاز شد. روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین نیز از این بارش رحمت الهی بی نصیب نماندند و جان تازه به آب و هوای این منطقه بخشید.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری اولین بارش پاییزی در این روستا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

نمایی از اولین بارش باران پاییزی در روستای توآباد

