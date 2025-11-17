باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در دنیای امروز که تغییرات اقلیمی و بحرانهای انرژی به چالشهای جدی برای جوامع تبدیل شده، استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت مصرف انرژی به یک ضرورت اساسی بدل شده است. یکی از این نوآوریها، کنتورهای هوشمند برق هستند که به عنوان ابزاری کارآمد برای بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینههای برق معرفی شدهاند. این کنتورها با قابلیتهای پیشرفتهای که دارند، نه تنها به مصرفکنندگان امکان نظارت دقیق بر مصرف انرژی را میدهند، بلکه شرکتهای توزیع برق را نیز در مدیریت منابع و بهبود کیفیت خدمات یاری میکنند.
کنتورهای هوشمند برق که بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وزارت نیرو و شرکت توانیر برنامهریزی کردهاند که تا پایان سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱۰ میلیون کنتور برق هوشمند در کشور نصب شود. در حال حاضر، حدود ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان تهران فعال است.
او ادامه داد: برنامه ما این است که تا پایان پیک ۱۴۰۵ یعنی اول اردیبهشت این تعداد به ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند در استان تهران برسد، از ابتدای امسال تا کنون، ۶۰ هزار کنتور هوشمند در شهرستانهای استان تهران نصب شده است.
بکلو همچنین افزود: این اقدام بخشی از سیاستهای کلان وزارت نیرو است که با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت بهتر منابع برق در کشور انجام میشود.
در همین راستا هم مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر اعلام کرده بود: طبق برنامه هفتم، باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتورهای هوشمند مدیریت شود؛ در حال حاضر ۵۷ درصد انرژی شبکه با استفاده از این سامانهها پایش میشود.
احمدی در پایان با بیان این که نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان کاملاً رایگان است و هیچ هزینهای به مردم تحمیل نمیشود، افزود: این طرح علاوه بر بهبود کیفیت خدماترسانی، ابزار مهمی برای مدیریت مصرف برق و کاهش بار شبکه در ایام بحرانی خواهد بود.
در ادامه هم حسین افضلی کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق در اغلب کشورهای دنیا در حال انجام است و حتی در برخی از کشورهای پیشرفته تمامی مشترکان مجهز به کنتور هوشمند هستند.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: کنتورهای هوشمند برق به عنوان یک راهکار موثر برای مدیریت مصرف انرژی و بهینهسازی شبکههای توزیع برق محسوب میشوند با وجود چالشها و موانع موجود، مزایای این فناوری میتواند به تحقق اهداف، توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی کمک کند بر این اساس و باتوجه به ناترازیهای موجود میطلبد نصب آنها سرعت بیشتری گیرد.
کنتورهای هوشمند برق به عنوان یک راهکار نوین در مدیریت مصرف انرژی، میتوانند تحولی در صنعت برق ایجاد کنند. با توجه به مزایای متعدد و نیاز روزافزون به بهینهسازی مصرف انرژی، انتظار میرود که استفاده از این فناوری در سالهای آینده به طور چشمگیری افزایش یابد.