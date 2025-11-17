باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تظاهرات در فروشگاه زارا در کراکوف لهستان + فیلم

تصاویری از تظاهرات برای تحریم فروشگاه زارا در کراکوف لهستان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم در کراکوف لهستان به دلیل همکاری فروشگاه زارا با رژیم اشغالگر اسرائیل تظاهرات کردند.

 

