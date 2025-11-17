عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصمیم دولت برای اعلام نرخ سوم بنزین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تصمیم احتمالی دولت برای اعلام نرخ سوم بنزین هم ناقص است و هم ناکارآمد.

 

انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
