مدیرعامل گمرک ایران گفت: تسهیلات گمرکی در راستای حمایت از تولید، تسهیل ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تجاری به‌زودی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل گمرک ایران، از تدوین و ابلاغ بسته‌ای از تسهیلات جدید گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: این تسهیلات در راستای حمایت از تولید، تسهیل ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تجاری به‌زودی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

عسگری با اشاره به نشست مشترک با رؤسای اتاق‌های بازرگانی اظهار کرد: «مذاکرت بسیاری با فعالان اقتصادی داشتیم و مقرر شد مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات گمرکی در قالب یک لیست مدون تنظیم و به‌صورت بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات کشور ارسال شود و همچنین در اختیار اتاق‌های بازرگانی قرار گیرد.»

وی افزود: این تسهیلات شامل استفاده از انبار‌های اختصاصی، کاهش هزینه‌ها، اصلاح مقررات موجود و امکان حمل یکسره کالا از مبادی ورودی کشور به انبار‌های شخصی یا گمرکات مرکزی است.

مدیرعامل گمرک ایران در خصوص کمک به تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی گفت: «برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، مقرر شد تا ۶۰ درصد از مواد اولیه وارداتی در مرحله نخست ترخیص شود و پرداخت کامل عوارض گمرکی تا شش ماه پس از ترخیص به تعویق افتد.»

عسگری ادامه داد: «برای فعالان اقتصادی خوش‌نام، تضامین بانکی یک‌ساله لحاظ خواهد شد تا در زمان اظهار کالا بتوانند از آن استفاده کنند.»

وی تأکید کرد: «در این نشست، بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور مطرح شد و تصمیم گرفته شد در نشست بعدی، پیشنهاد‌ها و مسائل مطرح‌شده به صورت دقیق‌تر و با تمرکز بر اجرای عملی راهکار‌ها بررسی شود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گمرک ، تسهیلات گمرک
خبرهای مرتبط
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
رشد قابل توجه ترخیص کالا از گمرکات کشور/ دریافت ۱۷۸ بخشنامه از دستگاه‌های مختلف
ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرکات کشور در حال اجراست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
آخرین اخبار
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی