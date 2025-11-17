باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل گمرک ایران، از تدوین و ابلاغ بستهای از تسهیلات جدید گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: این تسهیلات در راستای حمایت از تولید، تسهیل ترخیص کالا و کاهش هزینههای تجاری بهزودی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ میشود.
عسگری با اشاره به نشست مشترک با رؤسای اتاقهای بازرگانی اظهار کرد: «مذاکرت بسیاری با فعالان اقتصادی داشتیم و مقرر شد مجموعهای از مشوقها و تسهیلات گمرکی در قالب یک لیست مدون تنظیم و بهصورت بخشنامهای به کلیه گمرکات کشور ارسال شود و همچنین در اختیار اتاقهای بازرگانی قرار گیرد.»
وی افزود: این تسهیلات شامل استفاده از انبارهای اختصاصی، کاهش هزینهها، اصلاح مقررات موجود و امکان حمل یکسره کالا از مبادی ورودی کشور به انبارهای شخصی یا گمرکات مرکزی است.
مدیرعامل گمرک ایران در خصوص کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: «برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، مقرر شد تا ۶۰ درصد از مواد اولیه وارداتی در مرحله نخست ترخیص شود و پرداخت کامل عوارض گمرکی تا شش ماه پس از ترخیص به تعویق افتد.»
عسگری ادامه داد: «برای فعالان اقتصادی خوشنام، تضامین بانکی یکساله لحاظ خواهد شد تا در زمان اظهار کالا بتوانند از آن استفاده کنند.»
وی تأکید کرد: «در این نشست، بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مطرح شد و تصمیم گرفته شد در نشست بعدی، پیشنهادها و مسائل مطرحشده به صورت دقیقتر و با تمرکز بر اجرای عملی راهکارها بررسی شود.»