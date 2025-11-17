رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در البرز از هر ۱۰۰ تولد، یازده نوزاد نارس به دنیا می‌آید و دانشگاه علوم پزشکی البرز با توسعه خدمات تخصصی نوزادان، در مسیر ارتقای سلامت و آینده این کودکان گام برمی‌دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس دانشگاه، به مناسبت روز جهانی نوزاد نارس (۱۷ نوامبر برابر با ۲۶ آبان‌ماه) با اشاره به شعار امسال با عنوان «شروع سالم، آینده‌ای امیدبخش برای نوزادان نارس» گفت: این شعار بر حق هر کودک برای برخورداری از یک آغاز عادلانه در زندگی تأکید دارد و یادآور می‌شود که نوزادان نارس علاوه بر شانس بقا، نیازمند فرصت رشد و شکوفایی هستند.

وی افزود: تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد همچنان از مهم‌ترین علل عوارض و مرگ‌ومیر نوزادان در جهان است و عواملی مانند سبک زندگی مدرن، استرس، افزایش سن بارداری، مصرف دخانیات و مواد مخدر، داروهای غیرمجاز، بارداری‌های چندقلویی و مشکلات جنینی در افزایش این موارد نقش دارند.

رئیس دانشگاه با اشاره به این‌که  در جهان از هر 10 نوزاد یک نوزاد نارس متولد می‌شود، گفت: از این تعدادبخشی به دلیل عوارض نارسی به ویژه سندرم دیسترس تنفسی فوت می کنند و شمار زیادی از نوزادان زنده مانده و یا بخشی  مدت زیادی از زندگی خود رابا عوارض ناشی از نارسی زندگی می کنند.

 صیادی تأکید کرد: تولد نوزادان بسیار نارس یعنی  پیش از ۳۲ هفته بارداری و با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم متولد می شوند،، اهمیت مراقبت‌های تخصصی تکاملی را دوچندان کرده و  پیگیری همه جانبه از ابعاد مختلف سلامت از جمله وضعیت رشد و تکامل، ارزیابی  بینایی و شبکیه چشم ، شنوایی و ...برای ایم نوزادان نیاز است، و روز جهانی نوزاد نارس فرصتی برای جلب توجه جامعه و سیاستگذاران به ضرورت حمایت از این نوزادان است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت استان البرز گفت: در البرز از هر ۱۰۰ تولد، یازده نوزاد نارس به دنیا می‌آید و دانشگاه علوم پزشکی البرز با توسعه خدمات تخصصی نوزادان، در مسیر ارتقای سلامت و آینده این کودکان گام برمی‌دارد.

