پرگل‌ترین برد تاریخ پرتغال در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، نه تنها صعود این تیم به جام ۲۰۲۶ را قطعی کرد که پرسش‌های جدی درباره نقش کریستیانو رونالدو در تیم ملی را به وجود آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پرتغال و ارمنستان از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا به مصاف هم رفتند که در پایان با برتری ۹ بر یک شاگردان روبرتو مارتینس و صعود آنها به جام جهانی همراه شد.

کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی پرتغال، به دلیل اخراج در دیدار قبلی مقابل ایرلند در این دیدار حضور نداشت.

روبرتو مارتینس با اشاره به غیبت رونالدو در این دیدار و برد پرگل تیمش گفت: رونالدو همیشه در معرض دید عموم است. وقتی او گل می‌زند، مردم می‌پرسند بدون کریستیانو چه کار خواهیم کرد؟ امروز بدون رونالدو توانستیم ۹ گل به ثمر برسانیم. حالا وقتی بدون او برنده می‌شویم، مردم شروع به پرسیدن می‌کنند: آیا به رونالدو در تیم نیاز داریم؟ از نظر من رونالدو همیشه مهم است و می‌تواند تاثیر زیادی در تیم ما داشته باشد. 

همچنین پدرو پروئنزا رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال درباره محرومیت کریستیانو رونالدو گفت: ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد مجازات رونالدو تا حد امکان سبک باشد. وضعیت را از نظر قانونی بررسی کرده‌ایم. امیدواریم که با در نظر گرفتن تمام شرایط، محرومیت رونالدو حداقل باشد. همه ما می‌خواهیم کریستیانو در اولین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند.

این بازیکن ۴۰ ساله به دلیل زدن ضربه آرنج به بازیکن ایرلند، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد. این محرومیت می‌تواند باعث شود که این ستاره، شروع جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست دهد.

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
صعود پرتغال به جام جهانی در غیاب رونالدو با زدن ۹ گل/ صعود دراماتیک و معجزه‌آسای ایرلند به پلی آف
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
ایتالیا ۱ - ۴ نروژ/ یاران هالند با در هم کوبیدن آتزوری راهی جام جهانی شدند+ فیلم
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!
