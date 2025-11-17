باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال پرتغال و ارمنستان از سری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا به مصاف هم رفتند که در پایان با برتری ۹ بر یک شاگردان روبرتو مارتینس و صعود آنها به جام جهانی همراه شد.

کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی پرتغال، به دلیل اخراج در دیدار قبلی مقابل ایرلند در این دیدار حضور نداشت.

روبرتو مارتینس با اشاره به غیبت رونالدو در این دیدار و برد پرگل تیمش گفت: رونالدو همیشه در معرض دید عموم است. وقتی او گل می‌زند، مردم می‌پرسند بدون کریستیانو چه کار خواهیم کرد؟ امروز بدون رونالدو توانستیم ۹ گل به ثمر برسانیم. حالا وقتی بدون او برنده می‌شویم، مردم شروع به پرسیدن می‌کنند: آیا به رونالدو در تیم نیاز داریم؟ از نظر من رونالدو همیشه مهم است و می‌تواند تاثیر زیادی در تیم ما داشته باشد.

همچنین پدرو پروئنزا رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال درباره محرومیت کریستیانو رونالدو گفت: ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد مجازات رونالدو تا حد امکان سبک باشد. وضعیت را از نظر قانونی بررسی کرده‌ایم. امیدواریم که با در نظر گرفتن تمام شرایط، محرومیت رونالدو حداقل باشد. همه ما می‌خواهیم کریستیانو در اولین مسابقه جام جهانی ۲۰۲۶ بازی کند.

این بازیکن ۴۰ ساله به دلیل زدن ضربه آرنج به بازیکن ایرلند، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد. این محرومیت می‌تواند باعث شود که این ستاره، شروع جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست دهد.