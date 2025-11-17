یک سایت اماراتی در خبری از مهدی قایدی وینگر ایرانی تیم فوتبال النصر در دیدار با شباب الاهلی تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال شباب الاهلی و النصر شب گذشته (یکشنبه ۲۵ آبان) در چارچوب رقابت‌های جام بانک ابوظبی به مصاف یکدیگر رفتند و این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود شباب الاهلی به پایان رسید.

نکته قابل توجه این بازی، بازگشت مهدی قایدی، وینگر ایرانی النصر، به ترکیب اصلی تیمش بود. قایدی پس از دو ماه دوری از میادین به دلیل مصدومیت، بار دیگر توانست در ترکیب اصلی النصر حضور یابد و برای دومین بار در این فصل پیراهن تیمش را بر تن کند.

سایت «source-۷» امارات در گزارش خود نوشت: «مهدی قایدی با وجود بازگشت پس از غیبت طولانی و تحرکات مؤثرش که راه‌حل‌های تهاجمی بیشتری به النصر اضافه کرد، نتوانست مانع شکست تیمش شود. النصر در دیدار رفت مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات جام رابطة المحترفین (جام بانک ابوظبی اسلامی) با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شباب الاهلی شد». این سایت همچنین اشاره کرد که بازی به‌ویژه در ۱۵ دقیقه ابتدایی با هیجان و سرعت بالایی همراه بود.

با وجود نقش فعال قایدی، تیم او در مهار حملات خطرناک و سرعتی شباب الاهلی دچار مشکل شد و همین امر باعث شد جریان بازی در نیمه نخست بیشتر به نفع میزبان پیش برود.

پس از این بازی، مهدی قایدی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد و به اردوی بازیکنان تیم ملی در شهر العین برای دیدار مقابل ازبکستان اضافه گردید.

