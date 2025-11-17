باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که ماساکی کانای، دیپلمات ارشد ژاپنی و مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ژاپن، امروز دوشنبه به چین سفر خواهد کرد تا تلاش‌های توکیو برای کاهش تنش فزاینده با پکن درباره مسئله تایوان را پیش ببرد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، به قانون‌گذاران کشورش گفت هر گونه حمله چین به تایوان ممکن است تهدیدی برای موجودیت ژاپن باشد و احتمالا به واکنش نظامی منجر شود؛ اظهارنظری نادر که معمولا مقامات ژاپنی از آن خودداری می‌کنند تا پکن را تحریک نکنند.

انتظار می‌رود کانای به همتای چینی خود، لیو جینسونگ، توضیح دهد که اظهارات تاکایچی نشان‌دهنده تغییر در سیاست امنیتی ژاپن نیست و از پکن بخواهد از هر اقدامی که به روابط دوجانبه آسیب می‌زند، خودداری کند. وزارت خارجه ژاپن هنوز سفر رسمی کانای به چین را تایید نکرده است.

این سفر پس از آن انجام می‌شود که پکن روز جمعه به ژاپن هشدار داد در صورت دخالت نظامی در تایوان با «شکست سنگین» مواجه خواهد شد، سفیر ژاپن را احضار و «اعتراض شدید» خود را اعلام کرد و همچنین به شهروندان چینی توصیه کرد از سفر به ژاپن خودداری کنند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی درباره کاهش گردشگری در این کشور ایجاد کرده است.

رسانه‌های رسمی چین نیز به واکنش به اظهارات تاکایچی ادامه دادند و روزنامه «رن مین ریباو» آنها را «تحریک عمدی» خواند و درباره پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن هشدار داد.

تاکاهیدی کیوتچی، کارشناس اقتصادی از موسسه تحقیقات نومورا، هشدار داد کاهش گردشگران چینی می‌تواند خسارات قابل توجهی به اقتصاد ژاپن وارد کند و بیش از نصف رشد سالانه این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. او به تجربه کاهش ۲۵ درصدی گردشگری چین در جریان یک اختلاف دیپلماتیک پیشین در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد.

منبع: المیادین