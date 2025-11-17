مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ژاپن به چین سفر می‌کند تا نگرانی‌ها درباره اظهارات نخست‌وزیر ژاپن در خصوص تایوان را توضیح دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که ماساکی کانای، دیپلمات ارشد ژاپنی و مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ژاپن، امروز دوشنبه به چین سفر خواهد کرد تا تلاش‌های توکیو برای کاهش تنش فزاینده با پکن درباره مسئله تایوان را پیش ببرد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، به قانون‌گذاران کشورش گفت هر گونه حمله چین به تایوان ممکن است تهدیدی برای موجودیت ژاپن باشد و احتمالا به واکنش نظامی منجر شود؛ اظهارنظری نادر که معمولا مقامات ژاپنی از آن خودداری می‌کنند تا پکن را تحریک نکنند.

انتظار می‌رود کانای به همتای چینی خود، لیو جینسونگ، توضیح دهد که اظهارات تاکایچی نشان‌دهنده تغییر در سیاست امنیتی ژاپن نیست و از پکن بخواهد از هر اقدامی که به روابط دوجانبه آسیب می‌زند، خودداری کند. وزارت خارجه ژاپن هنوز سفر رسمی کانای به چین را تایید نکرده است.

این سفر پس از آن انجام می‌شود که پکن روز جمعه به ژاپن هشدار داد در صورت دخالت نظامی در تایوان با «شکست سنگین» مواجه خواهد شد، سفیر ژاپن را احضار و «اعتراض شدید» خود را اعلام کرد و همچنین به شهروندان چینی توصیه کرد از سفر به ژاپن خودداری کنند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی درباره کاهش گردشگری در این کشور ایجاد کرده است.

رسانه‌های رسمی چین نیز به واکنش به اظهارات تاکایچی ادامه دادند و روزنامه «رن مین ریباو» آنها را «تحریک عمدی» خواند و درباره پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن هشدار داد.

تاکاهیدی کیوتچی، کارشناس اقتصادی از موسسه تحقیقات نومورا، هشدار داد کاهش گردشگران چینی می‌تواند خسارات قابل توجهی به اقتصاد ژاپن وارد کند و بیش از نصف رشد سالانه این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. او به تجربه کاهش ۲۵ درصدی گردشگری چین در جریان یک اختلاف دیپلماتیک پیشین در سال ۲۰۱۲ اشاره کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: ژاپن و چین ، جزیره تایوان ، نخست وزیر ژاپن
خبرهای مرتبط
نخست وزیر جدید ژاپن به دنبال نشست با کره شمالی است
خوشحالی غیرعادی نخست وزیر ژاپن هنگام سخنرانی ترامپ+ فیلم
تعهد دولت جدید ژاپن به حل مناقشه و امضای پیمان صلح با روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از آمادگی دیپلماتیک تا مذاکره مسلح
آمریکا از حمله به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد
چگونه هدایای لوکس سوئیس در کاهش تعرفه‌های ترامپ موفق شدند؟
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
مقاومت فلسطین: پیشنهاد آمریکا برای نیروی چندملیتی با هدف اعمال کنترل خارجی است
ترامپ از احتمال گفت‌و‌گو با مادورو خبر داد
ممانعت اسرائیل از ورود دو پزشک آمریکایی داوطلب به کرانه باختری
تهیه پیش‌نویس لایحه جمهوری‌خواهان برای تحریم کشور‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند
ترامپ آماده دیدار با شهردار جدید نیویورک
آخرین اخبار
نیرو‌های تایلندی در حال آماده شدن برای حمله جدید به کامبوج هستند
دیدار مهم السودانی با بارزانی درباره تشکیل دولت آینده عراق
رانش زمین در مرکز ویتنام جان ۶ مسافر اتوبوس را گرفت
ترامپ آماده دیدار با شهردار جدید نیویورک
چگونه هدایای لوکس سوئیس در کاهش تعرفه‌های ترامپ موفق شدند؟
تهیه پیش‌نویس لایحه جمهوری‌خواهان برای تحریم کشور‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند
از آمادگی دیپلماتیک تا مذاکره مسلح
مقاومت فلسطین: پیشنهاد آمریکا برای نیروی چندملیتی با هدف اعمال کنترل خارجی است
ممانعت اسرائیل از ورود دو پزشک آمریکایی داوطلب به کرانه باختری
ترامپ از احتمال گفت‌و‌گو با مادورو خبر داد
آمریکا از حمله به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
تلاش‌های نتانیاهو برای تاثیر بر جلسه شورای امنیت: اجازه تاسیس کشور فلسطین را نمی‌دهیم
باد و باران زخم‌های جنگ را در غزه عمیق‌تر کرد + تصاویر
پیشروی سریع روسیه در زاپوریژیا؛ دو شهرک دیگر به کنترل مسکو درآمد
نقض مجدد آتش‌بس و شهادت یک فلسطینی در شهر غزه
پیشنهاد ازبکستان برای ادغام اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی
انگلیس «بلیط طلایی پناهجویان» را لغو کرد؛ سخت‌ترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران مدرن
شلیک نظامیان صهیونیست به صلح‌بانان سازمان ملل در جنوب لبنان
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند