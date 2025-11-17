باشگاه خبرنگاران جوان - شایعه مصدومیت مرتضی پور علی گنجی و از دست دادن ۲ بازی آینده این تیم هواداران این تیم را نگران کرده بود، اما شنیده می‌شود این مدافع برای حضور در ترکیب پرسپولیس مشکلی ندارد.

غیبت مرتضی پورعلی‌گنجی در دیدار دوستانه مقابل گل‌گهر شایعه مصدومیتش را پررنگ کرد، اما مشخص شد او فقط به دلیل سرماخوردگی بازی نکرده است

با اعلام باشگاه پرسپولیس، این مدافع باتجربه از فردا به تمرینات برمی‌گردد و برای دیدار بعدی تیمش مقابل شمس‌آذر مشکلی نخواهد داشت.

تیم فوتبال پرسپولیس باید روز جمعه هفته آتی در جام حذفی مقابل تراکتور قرار می‌گرفت، اما با نظر سازمان لیگ فوتبال این بازی به تار یخ دیگری موکول شد.