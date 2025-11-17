با نظر کادر فنی پرسپولیس، تمرین امروز (دوشنبه) سرخ‌پوشان تعطیل شد تا بازیکنان به استراحت بپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی پرفشار و سنگین پرسپولیس مقابل گل‌گهر سیرجان که به برتری سه بر یک سرخ پوشان انجامید، باعث شد تا اوسمار ویرا برنامه دیروز را به استخر و سونا اختصاص داده و تمرین امروز را نیز تعطیل کند تا شاگردانش به استراحت بپردازند.

با توجه به تعویق بازی پرسپولیس مقابل تراکتور تبریز از مرحله یک شانزدهم جام حذفی، بازی بعدی سرخپوشان از هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر روز هفتم آذر و مقابل شمس‌آذر برگزار می‌شود.

بر همین اساس، تمرینات پرسپولیس برای این دیدار حساس از روز سه‌شنبه هفته جاری (فردا) پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: پرسپولیس ، گل گهر ، شمس آذر ، لیگ برتر فوتبال
