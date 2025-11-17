مراسم امحا بیش از ۲۰ تن انواع مواد مخدر در کهریزک توسط پلیس تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم امحا بیش از ۲۰ تن مواد مخدر با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا و مقامات انتظامی و نمایندگان قوه قضائیه، امروز، دوشنبه در محل کمپ بازپروری سروش واقع در منطقه کهریزک برگزار شد.
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسم امحای بیش از ۲۰ تن مواد مخدر، ضمن تشریح اقدامات گسترده پلیس در مقابله با معضل اعتیاد، به یادآوری خاطراتی از سالهای گذشته پرداخت و گفت: یاد دارم روزی را که بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در مراکز ترک اعتیاد و کمپهای ماده ۱۶ تحت درمان قرار داشتند و چندین هزار نفر دیگر نیز در خیابانها و محلههای آلوده حضور داشتند. ما در آن زمان در پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی تلاشهای بسیاری کردیم. به یاد دارم که در یک عملیات که از ساعت ۵ صبح تا ۱۰ صبح ادامه داشت، بیش از ۵ هزار معتاد متجاهر را جمعآوری کردیم.
امروز دیگر بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپها نداریم
وی افزود: این اقدامات مستمر باعث شد تا امروز شاهد بهبودی وضعیت در تهران باشیم. امروز دیگر بیش از ۱۱ هزار معتاد متجاهر در کمپها نداریم و در طول ۲۴ ساعت، تلاشهای ما تنها به جمعآوری ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر معتاد محدود میشود. جالب اینجاست که بسیاری از این افراد در مرکز غربالگری تستهایشان منفی میشود و برخی دیگر هویت مشخص دارند. مکانهایی مانند دره فرزاد، که پیشتر جایی برای تردد معتادان بود، امروز به یک پارک عمومی برای گردش مردم تبدیل شده است. این تغییرات نشاندهنده تلاشهای مستمر و نتیجهبخش پلیس در ایجاد محیطی امن و سالم برای شهروندان است.
سردار محمدیان با اشاره به وضعیت جنوب شهر تهران و محلههای آلوده به مواد مخدر، اظهار داشت: سالها پیش، در مناطقی مانند جنوب تهران، حتی امکان تردد در کوچهها و خیابانها وجود نداشت. این محلهها تحت تسلط قاچاقچیان و معتادان متجاهر بود و شرایط به حدی وخیم بود که شهروندان از رفت و آمد در این مناطق پرهیز میکردند. اما امروز با افتخار میتوانیم بگوییم که این محلهها کاملاً پاکسازی شدهاند.
وی در ادامه افزود: خانههایی که به عنوان پلاک قرمز شناسایی شده بودند، دیگر به هیچ عنوان به کاربری غیرمجاز استفاده نمیشوند. نه تنها پلمپ نشدند بلکه برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، دیوار کشیده شد و انشعابات آنها قطع شد. این خانهها همچنان تحت حفاظت پلیس قرار دارند و از همین مکانها، پنجمین پلاک قرمز مصادره شده است. این خانهها پس از تحویل به مالکین جدید، دوباره تبدیل به مرکز خرید و فروش مواد مخدر شده بودند که با اقدامات قانونی، دوباره ضبط و مصادره شدند.
سردار محمدیان در ادامه با تاکید بر بازدارندگی مجازاتها گفت: این اقدامات، علاوه بر مبارزه با مواد مخدر، باعث میشود که قاچاقچیان و سوداگران دیگر جرأت نکنند دوباره چنین مراکزی راهاندازی کنند. ما بهطور مستمر با این معضل درگیر هستیم و این اقدامات، بازدارنده و مؤثر است.
وی درباره زمانبندی برگزاری مراسم امحای مواد مخدر گفت: معمولاً این مراسم هر سال یک بار برگزار میشود و تاریخ آن متناسب با میزان کشفیات پلیس تعیین میگردد. امسال، به دلیل شرایط خاصی که در چهارم تیرماه پیش آمد، مراسم امحای مواد مخدر برگزار نشد. اما امروز، با افتخار اعلام میکنیم که پس از ۱۶ ماه تلاش و مبارزه مستمر، امروز ۲۰ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، از جمله مواد صنعتی و شیمیایی، با دستور حضرت عالی امحا خواهد شد.
سردار محمدیان در پایان سخنان خود تأکید کرد: این موفقیتها حاصل تلاش شبانهروزی سربازان گمنام پلیس و تمامی نیروهای پلیس است که در عرصه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق در کشور، جانفشانی کردهاند. امروز این کشفیات نتیجه زحمات یک سال گذشته است و ما همچنان به عهد خود با حضرت آقا پایبند خواهیم بود. این مبارزات ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همت مردم و نیروهای انتظامی، جامعهای عاری از مواد مخدر داشته باشیم.
محمد زارعی، قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مراسم امحای ۲۰ تن موادمخدر غیرقابل استحصال، مبارزه جمهوری اسلامی ایران با پدیده اعتیاد را نماد اراده ملی و تصمیم حاکمیت برای مقابله جدی با این آسیب بزرگ اجتماعی دانست و اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در مراسمی حضور دارم که نشانهای روشن از عزم ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی در برخورد قاطع با موادمخدر و اعتیاد است.
زارعی افزود: بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین فرماندهی معظم کل قوا، که اعتیاد را "بزرگترین آسیب اجتماعی" کشور معرفی کردهاند، با تمام توان در این میدان حضور دارد. این مبارزه تا امروز هزینههای سنگینی برای کشور داشته است؛ بهگونهای که بیش از چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر تقدیم شده است.
ایران در صدر کشورهای مبارزهکننده با مواد مخدر قرار دارد
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در صدر کشورهای مبارزهکننده با مواد مخدر قرار دارد و نقش اصلی در خط مقدم این مقابله جهانی بر عهده کشور ماست. این در حالی است که امروز در جهان بیش از ۳۰۰ میلیون نفر یکی از انواع مواد مخدر را مصرف میکنند و سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد جان خود را از دست میدهند؛ آماری که با هیچ جنگ و بلایای طبیعی قابل مقایسه نیست.
زارعی در ادامه سخنان خود با اشاره به تغییر چهره مناطق آلوده پایتخت اظهار کرد: امروز دیگر از صحنههایی که سالها در شوش، هرندی، دره فرحزاد و حتی لابهلای شمشادهای خیابان نیایش مردم را آزار میداد، خبری نیست. همه شاهد بودند که این نقاط چگونه چهرهامالقرای اسلامی، تهران، را زشت و ناپسند کرده بود.
وی افزود: ضمن اینکه وقت محدود است، لازم میدانم از زحمات و تلاشهای ارزشمند سردار رادان و همکاران ایشان قدردانی کنم. ستاد مبارزه با مواد مخدر همواره بازوی حمایتی پلیس بوده است؛ چه در دوره سردار مؤمنی، چه در دوره سردار ذوالفقاری، و چه امروز. حمایت همهجانبه از پلیس همواره سرلوحه کار دبیران کل ستاد بوده است.
قائممقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: دستگاههای مختلفی در حوزه مبارزه با اعتیاد نقش دارند، اما بیش از ۹۶ درصد اقدامات، تلاشها و دستاوردها توسط پلیس جمهوری اسلامی ایران محقق میشود که این عدد بسیار قابلتوجه است.
وی با اشاره به مراسم امحا گفت: امحای مواد مخدر اقدامی نمادین است، اما نشاندهنده عزم و اراده ملی در مقابله با قاچاق و توزیع مواد است. همانطور که سردار محمدیان اشاره کردند، بخشی از علت برگزاری این مراسم، محدودیت ظرفیت انبارهای نگهداری مواد مکشوفه است؛ اما این واقعیت نیز وجود دارد که هر سال با کاهش کشفیات روبهرو هستیم و این کاهش نتیجه مبارزه همهجانبه و کمنظیر پلیس است.
زارعی تأکید کرد: برخی ادعا میکنند کاهش کشفیات ناشی از محدود شدن تولید در برخی کشورهای شرقی است. من لازم میدانم صریحاً اعلام کنم که اگرچه کشت مواد مخدر کاهش یافته، اما مسیرهای قاچاق تغییر کرده است. عبور از ایران و توزیع داخلی برای قاچاقچیان پرهزینه شده و سوداگران مرگ ناچار شدهاند مسیرهای جدیدی انتخاب کنند. مافیای مواد مخدر هیچگاه از سود سرشار خود دست نمیکشد، اما سختگیریهای پلیس، ورود و توزیع را بهشدت دشوار کرده است.
وی افزود: اگر امروز کاهش ورود مواد، کاهش توزیعکنندگان خرد و کاهش حضور معتادان متجاهر در معابر و مناظر اجتماعی را شاهدیم، نتیجه تلاش همهجانبه پلیس مقتدر جمهوری اسلامی ایران است. انشاءالله روزی برسد که کشور از این آسیب بزرگ پاک شود و مردم طعم امنیت پایدار را بیش از گذشته احساس کنند.
اهمیت مقابله فراگیر با جرایم مرتبط با مواد مخدر
همچنین سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، طی سخنانی بر اهمیت مقابله فراگیر با جرایم مرتبط با مواد مخدر تأکید کرد.
وی با قدردانی از عملکرد پلیس تهران بزرگ اظهار کرد: جا دارد از زحمات مجاهدگونه همکاران عزیزم در تهران بزرگ، بهویژه فرمانده خوب و مقتدر این یگان، سردار محمدیان عزیز، تشکر جانانه داشته باشم. حضور مؤثر ایشان و مجموعهشان در همه مأموریتهای جاری و اولویتدار قابل تقدیر است.
رادان همچنین از تلاشهای پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قدردانی کرد و افزود: از همکاران ارزشمندمان در پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران که امروز و این روزها در هفته پاسداشت زحماتشان قرار گرفتهاند، باید تشکر ویژه داشت.
فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به سخنان پیشین مسئولان حاضر در مراسم گفت: قصه پرغصه مواد مخدر، همانگونه که در صحبتهای آقای زارعی و همچنین سردار محمدیان و در تحلیلهای مکرر سردار کاکاوند مطرح شد، یکی از مسائل اساسی کشور است. حتی اگر بخواهیم به آن بهعنوان یک موضوع مسئلهمحور نگاه کنیم، باید عرض کنم که حوزه مواد مخدر، ورود تا ترانزیت، خردهفروشی، مصرف و نهایتاً معتادانی که آثار آن در جامعه بروز و ظهور میکند، یکی از چالشهای محوری پیش روی پلیس و همچنین دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دارد.