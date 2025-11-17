جنگلبانان آملی موفق به دستگیری فردی شدند که با داس و تبر به آنان حمله کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل در حال پایش منطقه بودند که با فرد متخلف قطع درختان جنگلی روبه‌رو شدند.
 
علی باقری جامخانه، افزود: فرد متخلف در مقابل ماموران اقدام به قدرت نمایی و تهدید با داس و تبر به حافظان طبیعت حمله کرد.

او بابیان اینکه این فرد دستگیر و روانه زندان شد، ادامه داد: پرونده قضایی برای این فرد تشکیل شده است.
مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران-ساری گفت: ۶ نفر از نیروهای حفاظتی این اداره کل از ابتدای امسال تاکنون در درگیری با قاچاقچیان چوب مصدوم شدند.
باقری جامخانه افزود ۳۰ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب با همکاری دستگاه قضایی متلاشی شده و ۷ متخلف خارج استان نیز دستگیر شدند.

برچسب ها: جنگلبانان ، منابع طبیعی
