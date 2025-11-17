باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۶ آبان) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به بیان جهات مختلف جهاد مقدس حضرت صدیقه طاهره (س) و قیام ایشان علیه انحراف و ظلم و استقامتشان در راه دفاع از حریم ولایت پرداخت.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع پیگیری ناهنجاریهای اجتماعی مانند حجاب و عفاف
رئیس قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از اقدامات دادستان کل کشور و سایر دادستانها در راستای پیگیری تمهیدات ناظر بر مقابله قانونی و قاطعانه با ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: طی ایام اخیر مجددا دستوراتی را در راستای مقابله قانونی و قاطعانه با جریانات سازمانیافتهی مروّج ناهنجاریهای اجتماعی و مظاهر این ناهنجاریها {از جمله بیحجابی و نیمهبرهنگی} صادر کردهایم؛ (تکرار همان بخشنامه فروردین ۱۴۰۲) در همین راستا دادستان کل و سایر دادستانها در تهران و نقاط مختلف کشور، نامهنگاریها و هماهنگیهایی را با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی انجام دادهاند؛ ضمن قدردانی از آنها، تاکید دارم که در این رویکردِ اتخاذ شده، باید تسریع و تعجیل داشت و ایضاً امور مربوطه را با تدبیر، برنامه، هماهنگی و هدایت پیش برد؛ همچنین چنانچه مکاتبات و اقدامات صورت گرفته در این عرصه، قابلیت اطلاعرسانی دارند، حتماً رسانهای شوند تا مردم نیز در جریان قرار گیرند و بدانند که برای تحکیم امنیت روانی آنها، اقداماتی در دستور کار است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مصوبات سفر اخیر هیئتعالی قضایی به استان قم، بیان داشت: در جریان سفر اخیر هیئتعالی قضایی به استان قم، مشخص شد که برخی از مشکلاتی که در جریان سفر پیشین به این استان، احصاء و مطرح شده بودند، کاملاً مرتفع شدهاند و برخی دیگر از آنها در شُرف رفع شدن قرار دارند؛ یکی از این مسائل و مشکلات مربوط به اسناد اراضی اهالی جعفرآباد استان قم و مشکلات کشاورزان و دامداران این منطقه بود که قریب به ۴۰ سال ادامه داشت، اما به لطف خداوند و همراهی و هماهنگی مسئولین و بویژه طبق اذعان استاندار قم، با اهتمام مسئولین قضایی، این مشکل در مسیر مرتفع شدن است و به همین سبب، دو تن از اهالی مردم جعفرآباد که به نمایندگی از مردم در جلسه مربوطه حضور داشتند بسیار خرسند و قدردان بودند؛ البته حل مشکل اسناد اراضی جعفرآباد و سایر مناطق ایران که با چنین مشکل و مشکلاتی از این قبیل مواجهاند، وظیفه ما مسئولین است و ما رَهین مِنت و اصطلاحاً منتکش مردم هستیم.
توصیه رئیس قوه قضاییه به مسئولین قضایی؛ از حضور میدانی غفلت نکنید
رئیس عدلیه گفت: بارها تاکید کردهایم که حضور میدانی مسئولین، مُحسنات زیادی دارد؛ یکی از این مُحسنات، همین است که مقام مسئول از نزدیک با مشکلات و گرفتاریهای مردم آشنا میشود؛ اینکه مقام مسئول، در میدان باشد و از نزدیک، دردِ مردم را حس کند، بسیار متفاوت است تا آنکه او در اتاق کارش بنشیند و گزارش مربوط به این درد را مطالعه کند. فلذا بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مسئولین قضایی بازدیدهای میدانی از حوزههای مرتبط با مسئولیتهایشان را در دستور کار قرار دهند و شنیدن درد مردم را ارج نهند و برای رفع مشکلات مردم، اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که شنیدن راهنماییها و انتقادات مردم، برای ما بسیار مؤثر است؛ ما میتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردم برای پیشبرد امور بهره بگیریم و پذیرای کمکها و مساعدتهای فکری و عملی آنها باشیم.
روایت رئیس قوه قضاییه از ماجرای شخصی که به او مراجعه کرده بود
قاضیالقضات افزود: در جریان سفر به استان قم، شما مسئولین عالی قضایی با بیش از ۳۰۰ نفر از مراجعین و مردم بصورت چهرهبهچهره دیدار داشتید و شنوای مشکلات و مسائل آنها بودید و بیش از ۳۰۰ نامه از جانب آنها دریافت کردید؛ قطعاً دستورات مقتضی برای پیگیری آن مسائل صادر شده و یا آن مسائل در شُرف بررسی هستند تا در صورت لزوم به دستگاههای مربوطه در خارج از قوه قضاییه ارجاع شوند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به دیدارش با مراجع عظام تقلید و برخی از علما و اعاظم در شهر مقدس قم، اظهار کرد: نصایح، انتقادها و ارشاداتی که مراجع عظام تقلید و علما و اعاظم در قم خطاب به ما مطرح کردند، بسیار مفید و مؤثر بود.
رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری جدی تصادفات ناشی از قاچاق شد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به وقوع سانحه تصادف در جاده قلعهگنج به رمشک در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن ۱۲ نفر شد، گفت: قاچاقچیان سوخت، علاوه بر زیانهایی که به سرمایه ملی و زیرساختهای اقتصادی کشور تحمیل میکنند، با عدم رعایت ایمنی در رانندگیهای جادهای و تخطی از سرعت مجاز، تصادف میآفرینند و سبب جانباختن هموطنان ما میشوند؛ سانحه رخداده در جاده قلعهگنج به رمشک، واقع در جنوب استان کرمان که منجر به جان باختن ۱۲ نفر شد و بر اساس اعلام مراجع مسوول عامل آن، قاچاقچیان سوخت بودند، حقیقتاً تألمآور بود؛ حسب گزارش واصله، در میان جانباختگان، ۲ دانشآموز و یک زن باردار نیز حضور داشتند؛ من ضمن ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان جانباختگان این سانحه، خطاب به مقامات قضایی استان کرمان دستور اکید میدهم که با همراهی و هماهنگی سایر مسئولین ذیربط استانی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشند تا دیگر شاهد وقوع این قبیل حوادث دردناک که در نتیجه اقدامات قاچاقچیان سوخت، رخ میدهد نباشیم. دادستان کل کشور نیز پیگیر این قضیه باشد.
اقرار ترامپ مبنی بر مشارکت در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران توسط دادستان کل کشور پیگیری شود
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به اعتراف و اقرار صریح رئیسجمهور آمریکا مبنی بر مشارکت مستقیم در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲ روزه و ابعاد و پیامدهای این اعتراف از زاویه حقوق مصرح بینالملل، گفت: رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به ارتکاب جنایت علیه ایران و ایرانیان اعتراف و اقرار صریح کرد و گفت که در تجاوز به ایران در خلال جنگ ۱۲ روزه، رأساً و مستقیماً مداخله داشته است؛ این اعتراف و اقرار صریح و بیّن از زاویه قواعد حقوقی و کیفری و حقوق مصرح بینالمللی، واجد تبعاتی است؛ فلذا دادستان کل کشور و معاون امور بینالملل قوه قضاییه، تمهیدات رسیدگی به این جنایت در محاکم بینالمللی و داخلی را فراهم آورند؛ باید توجه داشت که یکی از مستندترین دلایل برای اثبات جرم، اقرار است.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری برای اجرای دستورالعمل کادرپروری و نخبهگزینی
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل «کادرسازی، جانشینپروری و شایستهگزینی مدیریتی در قوه قضاییه» گفت: دستورالعمل «کادرسازی، جانشینپروری و شایستهگزینی مدیریتی در قوه قضاییه» که رویکرد اصلیاش ناظر بر نخبهپروری در دستگاه قضا است، ابلاغ شده است؛ مسئولین ذیربط بویژه معاون منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به عملیاتیسازی سریع و دقیق مفاد این دستورالعمل اهتمام داشته باشند؛ جذب نیروهای متخصص، نخبه، متعهد و ولایتمدار یکی از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است. در این راستا ما باید چنانچه لازم است، برخی معیارها و ملاکهای گزینشی را تغییر دهیم و سایر تحولات لازم را برای جذب سریعتر نیروهای متخصص و متعهد، انجام دهیم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا، افزود: برای ارتقاء وضعیت قوه قضاییه از حیث تسریع و تدقیق در اجرای مأموریتها و جلب بیشتر رضایتمندی مردم و ارتقاء در سایر شؤون، نیاز به اهتمام مضاعف نسبت به امر نخبهپروری و شایستهسالاری داریم؛ ما در کادرسازی خود باید جایگاه ویژهای را برای عناصر جوان، نخبه و متعهد قائل باشیم تا این نیروها در مناصب مدیریتی و راهبردی دستگاه قضا، جانشین و جایگزین شوند. ما ضرورتاً باید سازوکار جامع و امکانِ نظاممند بهرهگیری از نیروهای نخبه و متعهد را در دستگاه قضا غالب و چیره کنیم.
مردم ما در مقابل دشمن تسلیم نشده و نخواهند شد
رئیس عدلیه در پایان سخنانش در نشست امروز خاطرنشان کرد: مردم با مسائل و مشکلاتی در معیشت خود مواجهاند؛ بار دیگر تأکید مؤکد دارم که مسئولین ذیربط قضایی چه از حیث وظایف ذاتی خود و چه از حیث کمک به دولت، نسبت به رفع مسائل معیشتی مردم اهتمام داشته باشند؛ وجود این مشکلات، وظیفه ما را سنگینتر میکند؛ البته مردم ما علیرغم این مشکلات، کماکان در مقابل دشمن غدّار و زیادهخواه کوتاه نخواهند آمد و استقامت خواهند کرد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با قدردانی از اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در دوره اخیر بیان داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح طی دوره اخیر در انجام وظایف و مسئولیتهای ذاتی و قانونی خود، تدابیر و تمهیدات مطلوب و نافذی را اتخاذ کرده که این امر، ثمرات و نتایج قابل توجهی را در پی داشته است؛ در گذشته، بعضاً پروندههایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود داشت که برای مدت طولانی در مرحله دادسرا باقی مانده بودند؛ از جمله ثمرات و نتایج اقدات سازمان قضایی طی دوره اخیر، میتوان به کاهش چشمگیر تعداد پروندههای معوق و رسوبی و همچنین تقلیل مدت زمان رسیدگی به پروندهها در این مرجع مهم قضایی اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی، اظهار کرد: بهمنظور تحقق این مهم، طی دو هفته اخیر جلسات متعددی با بخشهای مختلف داخل و خارج دستگاه قضا برگزار گردید؛ روز گذشته نیز با نمایندگان ۱۵ نهاد کشور جلسهای برپا شد و اولویتهای موارد مربوط به اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاقکن و یک نفر از کارکنان دستگاه قضا خبر داد که در پوشش کار در یک دفتر مجلل خرید و فروش مسکن در شمال شهر تهران، سعی میکردند در پروندههای قضایی اعمال نفوذ کنند.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه، با اشاره به بررسی روند اجرای برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی طی هفته گذشته، اظهار کرد: طبق اعلام معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه رتبه اول میزان تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت را در میان تمامی دستگاهها، سازمانها و وزارتخانههای کشور به دست آورد.
حجتالاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان طی ۴ سال گذشته پرداخت و گفت: طی این مدت، علاوه بر حضور در سفرهای استانی هیات عالی قضایی، دو مرتبه از تمام استانهای کشور بازدید به عمل آمده و وضعیت مراکز قضایی نیروهای مسلح در سراسر ایران اسلامی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: میزان پروندههای معوق و رسوبی سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان تهران که مهرماه سال ۱۴۰۰ در شعب تحقیق دادسرا بیش از هفت هزار و ۷۰۰ فقره بود، در پایان مهرماه سال جاری، به ۷۰ فقره رسید؛ پروندههای معوق دادگاهها از هزار و ۶۷ فقره به ۵ فقره کاهش یافت و پروندههای اجرای احکام نیز از هزار و ۳۳۲ فقره به ۲۰۶ فقره رسید.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین از تایید بیش از ۹۰ درصد آرای این سازمان در دیوان عالی کشور طی سال ۱۴۰۳ خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: طی چهار سال اخیر، مدت زمان رسیدگی به پروندهها در سازمان قضایی نیروهای مسلح، در شعب تحقیق از ۲۲۵ روز به ۸۵ روز، در شعب دادگاه از ۴۵ روز به ۴۳ روز و در شعب اجرای احکام از ۴۶ روز به ۴۰ روز کاهش پیدا کرده است.
«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه گفت: طبق اطلاعات مندرج در سامانههای بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خردادماه امسال، هزار و ۲۶۸ همت بوده که از این مبلغ، ۴۵۵ همت آن مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه و «محمدی» رئیس سازمان زندانها نیز در این جلسه، به بیان گزارش دیدارها و بازدیدهای خود در جریان سفر هفته گذشته هیأت عالی قضایی به استان قم پرداختند.
حجتالاسلام والمسلمین «هادی» معاون حقوقی دستگاه قضا، «کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران و «یارمپور» رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه نیز در این جلسه، نکات و مطالب حقوقی و قضایی مدنظر خود را مطرح کرد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه