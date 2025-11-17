باشگاه خبرنگاران جوان- نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، امروز در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه بینالمللی ابوحنیفه در کابل بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی افغانستان با تمامی کشورهای همسایه و منطقه تأکید و اعلام کرد که راههای تجاری با همه کشورهای منطقه باید باز باشد.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای تجاری با پاکستان، از توقف حدود ۱۲ هزار کانتینر کالای تجاری افغانستان در بنادر این کشور از جمله بندر کراچی خبر داد که به گفته او فشار سنگینی بر تاجران وارد کرده و موجب نگرانی گسترده در بازار داخلی شده است.
عزیزی این وضعیت را نشاندهنده شکنندگی روابط اقتصادی با پاکستان خواند و بر ضرورت فعالسازی مسیرهای جایگزین تجاری تأکید کرد. او همچنین از بخش خصوصی افغانستان خواست تا برای خودکفایی تلاش کرده و وابستگی سنتی به مسیرهای تجاری پاکستان را کاهش دهد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در توضیح تصمیم اخیر برای محدودیت تجاری با پاکستان، گفت این اقدام ناشی از «مجبوریت» و در راستای حمایت از منافع ملی افغانستان بوده است.
گفتنی است چهارمین نمایشگاه بینالمللی ابوحنیفه با هدف معرفی ظرفیتهای صنعتی و تولیدی افغانستان، ایجاد فرصت برای بازاریابی محصولات داخلی و گسترش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه در کابل برگزار شده است.