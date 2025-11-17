پلیس اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری یکی از اراذل و اوباش غرب تهران خبر داد و گفت: این متهم هنگام فرار با شلیک پلیس متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش با شکایت شهروندان محله‌ای در غرب تهران در خصوص حضور اراذل و اوباش و ایجاد درگیری در محله، تیمی از ماموران پایگاه دوم پلیس پایتخت برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد یکی از اراذل و اوباش سابقه دار با سلاح سرد در محله ایجاد درگیری کرده که این موضوع باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و ساکنان شده است؛ بنابراین گزارش در بررسی‌های انجام شده از سوی ماموران مخفیگاه متهم شناسایی شده و طی هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران زبده برای دستگیری متهم به محل اختفای وی اعزام شدند.

در این گزارش آمده است متهم که از حضور ماموران آگاه شده بود سعی کرد با خودروی خود از محل فرار کند که شلیک پلیس به لاستیک خودرو وی را ناکام گذاشته و در نهایت دستگیر شد.

گفتنی است، متهم به پلیس اطلاعات منتقل و تحت بازجویی‌های انجام شده به جرائم خود مبنی بر ایجاد درگیری و استفاده از سلاح سرد برای ارعاب شهروندان اعتراف کرد و سپس راهی دادسرا شد و این در حالی بود که طی بازرسی از خودرو و مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح گرم به همراه ۶ عدد فشنگ جنگی کشف شد.

منبع: پلیس

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
قطع دستش تمام
