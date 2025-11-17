در دیدار معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون با سرپرست سفارت ایران در کابل،دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و توسعه مبادلات از طریق این منطقه مرزی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن نوری‌زاده، معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون، امروز در جریان سفر کاری به کابل با علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

 در این نشست که با هدف توسعه همکاری‌های تجاری و تقویت روابط اقتصادی برگزار شد، دو طرف بر نقش منطقه آزاد دوغارون در تسهیل مبادلات بین ایران و افغانستان تأکید کردند.

نوری‌زاده، دوغارون را یکی از مهم‌ترین مرزهای اقتصادی کشور خواند و ارتقای زیرساخت‌ها و گسترش تعاملات تجاری را زمینه‌ساز افزایش مبادلات و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک دانست. بیکدلی نیز از برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه استقبال کرد و آمادگی سفارت ایران برای همکاری در جهت تقویت روابط اقتصادی و حمایت از فعالان تجاری دو کشور را اعلام نمود.

این گفت‌وگو در ادامه رایزنی‌های اقتصادی مقامات ایرانی در کابل انجام شد و نوری‌زاده در نشست مشترک اتاق بازرگانی ایران و افغانستان که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت و بازرگانی ابوحنیفه کابل برگزار شد نیز شرکت کرد.

وی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی، خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش موانع مبادلات و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک شد و بر جایگاه راهبردی منطقه آزاد دوغارون به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجاری شرق کشور در افزایش سطح مبادلات تأکید کرد.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، دوغارون ، علیرضا بیگدلی
