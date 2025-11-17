باشگاه خبرنگاران جوان - در روز پنجم از مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، تیم ملی هندبال زنان ایران از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز (دوشنبه) مقابل مالدیو قرار گرفت.

شاگردان «سیائورا» در این دیدار کاملا نسبت به حریف خود برتر نشان دادند و از همان ابتدا فاصله زیادی را با مالدیو ایجاد کردند. با این حال بازیکنان تیم ملی به دستور کادرفنی تا آخرین لحظه با جدیت به بازی ادامه دادند و تاکتیک‌های از پیش تمرین شده را در زمین اجرا کردند.

در نهایت تیم ملی هندبال بانوان ایران توانست با نتیجه ۴۹-۱۳ مقابل مالدیو به برتری برسد و دومین برد خود را در این بازی‌ها جشن بگیرد و به کار خود در دور گروهی با دو پیروزی و یک شکست پایان دهد. پیش از این زنان هندبال ایران مقابل ترکیه شکست خوردند و مقابل گینه به برتری دست یافتند.

وضعیت جایگاه تیم‌های حاضر در گروه A بعد از دیدار تیم‌های گینه و ترکیه مشخص خواهد شد. در صورت برتری ترکیه مقابل گینه، ایران به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.

در گروه مقابل نیز رقابت برای صعود به مرحله نیمه نهایی بین آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان در جریان است و بعد از مسابقات امروز، تکلیف ۴ تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص می‌شود.

مسابقات هندبال ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۲۲ آبان در ریاض آغاز شده و تا ۳۰ آبان در دو بخش مردان و زنان ادامه دارد.