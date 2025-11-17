سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با استقبال از پیشنهاد ایران برای میانجی‌گری میان اسلام‌آباد و کابل،این اقدام را نشانه روابط برادرانه دو کشور خواند و تأکید کرد که اسلام‌آباد از هیچ نقش میانجی‌گرانه‌ای از سوی ایران دوری نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز با استقبال از پیشنهاد ایران برای میانجی‌گری میان اسلام‌آباد و طالبان افغانستان، این اقدام را نشانه‌ای از روابط برادرانه میان دو کشور دانست.

اندرابی در این زمینه اظهار داشت: «ایران کشوری برادر و دوست است. پاکستان همواره طرفدار حل مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی است و از پیشنهاد میانجی‌گری کشور برادر خود، ایران، قدردانی می‌کند.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های مربوط به برنامه‌ریزی تهران برای برگزاری نشستی منطقه‌ای با همین هدف تأکید کرد: «ما معتقدیم ایران می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. ما از هیچ نقش میانجی‌گرانه‌ای از سوی ایران دوری نخواهیم کرد. میانجی‌گری‌ها همیشه خوشامد گفته می‌شوند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به موضع قانونی این کشور افزود: «به‌طور کلی، کشورها یا طرف‌هایی که موضع قانونی یا سیاسی ضعیفی دارند، معمولاً از میانجی‌گری استقبال نمی‌کنند. پرونده پاکستان در این موضوع، در مورد تروریسم ناشی از افغانستان، بسیار قوی است. بنابراین، طبیعتاً از میانجی‌گری دوری نخواهیم کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران پیشتر رسماً آمادگی خود را برای ایفای نقش میانجی‌گری سازنده به منظور کاهش تنش‌های مرزی و امنیتی میان پاکستان و افغانستان اعلام کرده بود.

 گفتنی است طی بیش از یک ماه گذشته، چندین دور گفت‌وگو میان طالبان افغانستان و پاکستان با میانجی‌گری قطر و ترکیه برگزار شده که بی‌نتیجه مانده است. این تنش‌ها به مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی مشترک انجامیده و پیامدهای اقتصادی سنگینی از جمله توقف تجارت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و فشار بر جوامع مرزی برای هر دو کشور در پی داشته است.

