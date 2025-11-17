شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از آرامگاه امامزاده سید میر محمد بن موسی (ع) را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امامزاده سید میر محمد بن موسی معروف به میر محمد عابد فرزند امام موسی کاظم (ع) است که مزارش در شهرستان شیراز استان فارس و در نزدیکی آرامگاه برادرش احمدبن موسی (ع) است. این بارگاه در قسمت شرقی حرم احمد بن موسی واقع است در سمت چپ مرقد او آرامگاه ابراهیم، فرزندش، قرار دارد.این بارگاه مقدس در قسمت شرقی حرم احمد بن موسی واقع است

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

