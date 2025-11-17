معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴۷ هزار قطعه زمین برای محرومان کشور در کمتر از یک سال تأمین و به متقاضیان تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر، ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در حال ساخت است. این تلاش‌ها به منظور کاهش بخشی از دغدغه‌های به حق مردم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که سازمان ملی زمین و مسکن در دستور کار خود قرار داده، تامین زمین برای محرومین کشور است. در دی ماه سال گذشته، دستور رئیس جمهور برای تامین زمین به منظور این هدف صادر شد.

وی افزود: یک تفاهم‌نامه برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی طی سه سال منعقد شده است. در کمتر از یک سال، ما توانسته‌ایم حدود ۴۶ تا ۴۷ هزار زمین را تامین کنیم.

او بیان کرد: تلاش‌های انجام شده نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود وضعیت مسکن و تامین نیازهای اساسی مردم است.