اولین دوره مسابقات پیلاتس بانوان قهرمانی استان مازندران در سالن ورزشی شهید اسماعیل‌زاده بابلسر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در اولین دوره مسابقات پیلاتس بانوان قهرمانی استان مازندران که به میزبانی هیات آمادگی جسمانی بابلسر با شرکت ۲۵ ورزشکار از ۱۱ شهر جویبار، نکا، بهشهر، نوشهر، چالوس، بابل، نشتارود، محمودآباد، ساری و بابلسر باهم رقابت کردند.

در پایان یک روز رقابت، مهسا آقا گل تبار از چالوس قهرمان شد و فرزانه فلامرزی از نکا بر سکوی دوم ایستاد.

حنانه نوری پور از بابل، مهتاب رمضانزاده از بابلسر و آرزو فولادی از بابلسر به صورت سوم عنوان سوم را کسب کردند.

آئین پایانی و اهدای جوایز اولین دوره مسابقات پیلاتس بانوان قهرمانی استان با حضور پیوسته رئیس هیات آمادگی جسمانی مازندران و محمدیان رئیس هیات آمادگی جسمانی بابلسر برپا شد.

