باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دیداری میان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، راهکارهای رفع موانع توسعهای و تقویت سرمایهگذاری در منطقه آزاد اینچهبرون بررسی شد.
این نشست با حضور «رضا مسرور» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «حسین دهقان» رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد و طی آن، مهمترین مسائل مرتبط با توسعه منطقه آزاد اینچهبرون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه، موضوع رفع تداخلات اراضی و ارائه راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف اراضی، ساماندهی بهرهبرداری از عرصهها و استفاده مؤثر از منابع منطقه از محورهای اصلی گفتوگو بود. حاضران بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در این زمینه تأکید کردند.
همچنین طرفین درباره سرمایهگذاریهای مشترک بنیاد مستضعفان در طرحهای کلان منطقه آزاد اینچهبرون، بررسی ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای مشترک و تقویت همکاریهای اقتصادی میان دو مجموعه به گفتگو پرداختند.
در پایان این دیدار مقرر شد، با پیگیری مستمر و هماهنگی نزدیک دستگاههای مرتبط، روند عملیاتیسازی مصوبات در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود تا مسیر توسعه منطقه آزاد اینچهبرون، جذب سرمایهگذاری و اجرای پروژههای زیربنایی با سرعت بیشتری دنبال شود.