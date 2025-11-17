یک مجله آمریکایی ادعا کرد که پس از جنگ ۱۲ روزه ایران با بهره‌گیری از درس‌های میدانی، برنامه موشکی خود را تقویت کرده و توانایی خود را بهبود داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -مجله آمریکایی نشنال اینترست «The National Interest» ادعا کرد که در حالی که آتش‌بس موقت بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دارد، تهران از ادامه تلاش‌های خود برای توسعه زرادخانه موشکی خود دریغ نمی‌کند.

اوایل ماه نوامبر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که ذخائر موشکی کشورش «به مراتب از آنچه در جنگ ۱۲ روزه بود قوی‌تر است» و تاکید کرد که «اسرائیل در جریان حملات اخیر به اهداف خود نرسید و شکست خورد».

از سوی دیگر، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران از بهبود کیفیت و کمیت موشک‌های ایران در ماه‌های گذشته تمجید کرد و به پیشرفت صنعت دفاعی داخلی اشاره نمود.

در اکتبر گذشته، با وجود تحریم‌های آمریکا که فروش سلاح به ایران را ممنوع کرده‌اند، منابع اطلاعاتی اروپایی از تقویت برنامه موشک‌های بالیستیک آن پس از جنگ ۱۲ روزه خبر دادند.

بر اساس ادعای نشنال اینترست، محموله‌هایی از ماده پرکلرات سدیم از چین به بندرعباس رسیده است؛ این ماده اصلی برای تولید سوخت جامد موشک‌های ایران است که نشان‌دهنده ادامه توسعه ذخایر موشکی تهران و ایجاد چالشی مستقیم برای رژیم تروریستی اسرائیل پس از جنگ است.

بهنام بن طالبلو، پژوهشگر یک موسسه آمریکایی که علیه ایران فعالیت می‌کند، توضیح داد که ایران چگونه از درس‌های حاصل از جنگ برای بهبود شیوه پرتاب موشک‌ها به منظور حداکثر اثر استفاده کرده و بر انتخاب اهداف و ترتیب مناسب پرتاب تمرکز کرده است.

در جریان جنگ، تهران موشک‌هایی مانند شهاب-۳ بالیستیک میان‌برد، فاتح-۱۱۰ بالیستیک کوتاه‌برد با سوخت جامد و ذو الفقار بالیستیک دوربرد را شلیک کرد تا قدرت موشکی خود را تقویت کند.

ایران در به رخ کشیدن توان موشکی خود نیز کوتاهی نکرده است؛ در سال ۲۰۲۵، سپاه پاسداران توانایی‌های کشور را از طریق ویدئو‌هایی نشان داد که تاسیسات موشکی زیرزمینی در مناطق مختلف را به تصویر می‌کشید.

این مجله آمریکایی پیش‌تر گزارشی درباره توانایی‌های پیشرفته موشکی ایران و تاثیر آن بر تشدید تنش با رژیم تروریستی اسرائیل منتشر کرده و جزئیات زرادخانه بالیستیک تهران و قابلیت‌های آن را ارائه کرده بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، موشک های ایران
خبرهای مرتبط
ایران و عراق در کانون تحلیل‌های امنیتی تل‌آویو
موشک ایران، راز اسرائیل را فاش کرد: تاسیسات نظامی زیر برج مسکونی
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از آمادگی دیپلماتیک تا مذاکره مسلح
چگونه هدایای لوکس سوئیس در کاهش تعرفه‌های ترامپ موفق شدند؟
آمریکا از حمله به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد
محور آنکارا-اسلام‌آباد: خنجر نئو-عثمانی بر پشت دهلی نو
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
نیرو‌های تایلندی در حال آماده شدن برای حمله جدید به کامبوج هستند
تهیه پیش‌نویس لایحه جمهوری‌خواهان برای تحریم کشور‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند
دیدار مهم السودانی با بارزانی درباره تشکیل دولت آینده عراق
رانش زمین در مرکز ویتنام جان ۶ مسافر اتوبوس را گرفت
آخرین اخبار
ایران با درس گرفتن از جنگ اخیر، قدرت موشکی خود را توسعه می‌دهد
نخست وزیر برکنار شده بنگلادش به اعدام محکوم شد
سی‌ان‌ان: آمریکا فاقد منابع نظامی در منطقه برای برکناری مادورو از قدرت است
بی‌اعتمادی اتحادیه اروپا به فرستاده ویژه ترامپ درباره اوکراین
محور آنکارا-اسلام‌آباد: خنجر نئو-عثمانی بر پشت دهلی نو
پاکستان از پیشنهاد میانجی‌گری ایران در مناقشه با طالبان استقبال کرد
نوری زاده وارد کابل شد؛ تأکید ایران بر توسعه روابط اقتصادی از مسیر منطقه آزاد دوغارون
افغانستان در پی گشایش مسیرهای تجاری جدید برای کاهش وابستگی به پاکستان
عقب‌نشینی پ‌ک‌ک از منطقه کلیدی شمال عراق
افزایش محبوبیت حماس در غزه پس از آتش‌بس
بیانیه وزارت خارجه چین درباره سفر الشیبانی به پکن
ادامه نقض آتش‌بس: حمله اسرائیل به جنوب غزه سه فلسطینی را به شهادت رساند
هزاران معترض برای دومین روز به خیابان‌های پایتخت فیلیپین آمدند
کره جنوبی در رزمایش ضد زیردریایی با آمریکا شرکت می‌کند
ژاپن برای کاهش تنش با چین، دیپلمات ارشد خود را می‌فرستد
نیرو‌های تایلندی در حال آماده شدن برای حمله جدید به کامبوج هستند
دیدار مهم السودانی با بارزانی درباره تشکیل دولت آینده عراق
رانش زمین در مرکز ویتنام جان ۶ مسافر اتوبوس را گرفت
ترامپ آماده دیدار با شهردار جدید نیویورک
چگونه هدایای لوکس سوئیس در کاهش تعرفه‌های ترامپ موفق شدند؟
تهیه پیش‌نویس لایحه جمهوری‌خواهان برای تحریم کشور‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند
از آمادگی دیپلماتیک تا مذاکره مسلح
مقاومت فلسطین: پیشنهاد آمریکا برای نیروی چندملیتی با هدف اعمال کنترل خارجی است
ممانعت اسرائیل از ورود دو پزشک آمریکایی داوطلب به کرانه باختری
ترامپ از احتمال گفت‌و‌گو با مادورو خبر داد
آمریکا از حمله به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
تلاش‌های نتانیاهو برای تاثیر بر جلسه شورای امنیت: اجازه تاسیس کشور فلسطین را نمی‌دهیم
باد و باران زخم‌های جنگ را در غزه عمیق‌تر کرد + تصاویر