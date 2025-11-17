باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -مجله آمریکایی نشنال اینترست «The National Interest» ادعا کرد که در حالی که آتشبس موقت بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم تروریستی اسرائیل ادامه دارد، تهران از ادامه تلاشهای خود برای توسعه زرادخانه موشکی خود دریغ نمیکند.
اوایل ماه نوامبر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که ذخائر موشکی کشورش «به مراتب از آنچه در جنگ ۱۲ روزه بود قویتر است» و تاکید کرد که «اسرائیل در جریان حملات اخیر به اهداف خود نرسید و شکست خورد».
از سوی دیگر، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع ایران از بهبود کیفیت و کمیت موشکهای ایران در ماههای گذشته تمجید کرد و به پیشرفت صنعت دفاعی داخلی اشاره نمود.
در اکتبر گذشته، با وجود تحریمهای آمریکا که فروش سلاح به ایران را ممنوع کردهاند، منابع اطلاعاتی اروپایی از تقویت برنامه موشکهای بالیستیک آن پس از جنگ ۱۲ روزه خبر دادند.
بر اساس ادعای نشنال اینترست، محمولههایی از ماده پرکلرات سدیم از چین به بندرعباس رسیده است؛ این ماده اصلی برای تولید سوخت جامد موشکهای ایران است که نشاندهنده ادامه توسعه ذخایر موشکی تهران و ایجاد چالشی مستقیم برای رژیم تروریستی اسرائیل پس از جنگ است.
بهنام بن طالبلو، پژوهشگر یک موسسه آمریکایی که علیه ایران فعالیت میکند، توضیح داد که ایران چگونه از درسهای حاصل از جنگ برای بهبود شیوه پرتاب موشکها به منظور حداکثر اثر استفاده کرده و بر انتخاب اهداف و ترتیب مناسب پرتاب تمرکز کرده است.
در جریان جنگ، تهران موشکهایی مانند شهاب-۳ بالیستیک میانبرد، فاتح-۱۱۰ بالیستیک کوتاهبرد با سوخت جامد و ذو الفقار بالیستیک دوربرد را شلیک کرد تا قدرت موشکی خود را تقویت کند.
ایران در به رخ کشیدن توان موشکی خود نیز کوتاهی نکرده است؛ در سال ۲۰۲۵، سپاه پاسداران تواناییهای کشور را از طریق ویدئوهایی نشان داد که تاسیسات موشکی زیرزمینی در مناطق مختلف را به تصویر میکشید.
این مجله آمریکایی پیشتر گزارشی درباره تواناییهای پیشرفته موشکی ایران و تاثیر آن بر تشدید تنش با رژیم تروریستی اسرائیل منتشر کرده و جزئیات زرادخانه بالیستیک تهران و قابلیتهای آن را ارائه کرده بود.
منبع: المیادین