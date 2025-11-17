باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بر اساس آخرین خروجی سامانه پیش بینی فصلی هواشناسی طی آذر ماه بارش در مناطق غربی استان ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

او افزود: این در حالی است که طی این ماه در مناطق مرکزی و شرقی استان گیلان بارش‌ها نرمال برآورد شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از طرفی طی ماه‌های دی و بهمن بارش‌های استان گرایش به نرمال خواهد داشت.

دادرس همچنین گفت: بر اساس پیش بینی‌های این سامانه از نظر دمایی طی ماه‌های آذر و دی؛ دما در برخی مناطق غربی و جنوبی استان تا ۳ درجه سلسیوس گرمتر از نرمال و در سایر مناطق استان نرمال پیش بینی شده است.

به گفته او، این در حالی است که در بهمن ماه دمای گیلان شرایط نرمال خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان