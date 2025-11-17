بر اساس پیش بینی فصلی هواشناسی گیلان؛ در مناطق مرکزی و شرقی استان، بارش‌ها طی آذر ماه نرمال برآورد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بر اساس آخرین خروجی سامانه پیش بینی فصلی هواشناسی طی آذر ماه بارش در مناطق غربی استان ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

او افزود: این در حالی است که طی این ماه در مناطق مرکزی و شرقی استان گیلان بارش‌ها نرمال برآورد شده است. 

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از طرفی طی ماه‌های دی و بهمن بارش‌های استان گرایش به نرمال خواهد داشت.

دادرس همچنین گفت: بر اساس پیش بینی‌های این سامانه از نظر دمایی طی ماه‌های آذر و دی؛ دما در برخی مناطق غربی و جنوبی استان تا ۳ درجه سلسیوس گرمتر از نرمال و در سایر مناطق استان نرمال پیش بینی شده است. 

به گفته او، این در حالی است که در بهمن ماه دمای گیلان شرایط نرمال خواهد داشت.

پیش بینی بارش‌های نرمال در مناطقی از گیلان

منبع: روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان

برچسب ها: وضعیت جوی ، هواشناسی گیلان ، بارش برف و باران
