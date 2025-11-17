شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور ۱۰۰ دونده و مربی استعداد یاب کنیایی تیم ملی دو ومیدانی اردوی یک روزه ای در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور ۱۰۰ دونده و مربی استعداد یاب کنیایی تیم ملی دو ومیدانی اردوی یک روزه‌ای در نهاوند برگزار شد. صبح امروز با حضور نایجل آموس مربی برجسته و المپیکی کنیایی، قهرمان معتبر جهانی و مربی تیم ملی دوومیدانی جمهوری اسلامی و با شرکت ۱۰۰ دونده از نقاط مختلف نهاوند اولین مرحله اردوی استعداد یابی تیم ملی دو ومیدانی در رده نونهالان و نوجوانان در استادیوم علیمرادیان نهاوند برگزار شد. نایجل آموس به همراه مسعود بنوان و سید اصغر ذوقی احسن و محمدی رئیس و دبیر و مربی هیات دوومیدانی استان همدان به همراه کرم سهرابی رئیس هیت دو ومیدانی و دبیر و مربیان هیات دو ومیدانی نهاوند در دفتر مهندس نثاری نماینده نهاوند حضور پیدا کردند و از نزدیک به بررسی مشکلات هیئت دو ومیدانی پرداختند. در این رویداد استعداد یابی نایجل آموس به بررسی و ارزیابی استعداد‌های دوومیدانی شهرستان نهاوند پرداخت و ازنزدیک و چهره به چهره با دوندگان نونهال و نوجوان دیدار کرد و سپس ان‌ها را در رده و گرو‌های سنی قرار داد و سپس مابین ان‌ها مسابقه رکورد زنی برگزار کرد و به نکات کلیدی ابزار و امکانات و استعداد‌ها برای پیشرفت و موفقیت در این رشته ورزشی اشاره کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.